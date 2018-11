25 años ‘dando’ la alternativa

Fotograma de 'Our new president', de Maxim Pozdorovkin, que se verá en La Alternativa.

Apenas había tres salas de cine en Barcelona con carteleras de películas que escapaban al circuito comercial, los Verdi, el Capsa y el Casablanca. Ese fue el panorama que propició la creación de La Alternativa, el Festival de Cine Independiente de Barcelona en 1993 y lo hizo en la Casa del Mar. “Fue a impulso del Colegio de Directores de Cine en un momento en el que apenas había nada y la visibilidad de directores y creadores de cine alternativo era prácticamente nula”, apunta Cristina Riera, una de las directoras del festival, para quien la referencia del circuito independiente a imitar en aquellos momentos era el norteamericano de Sundance.

No existían todavía las escuelas técnicas de formación y la que ahora es uno de los graneros del sector, la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales (ESCAC), se puso en marcha el año siguiente. Tampoco había tanta oferta universitaria de Comunicación Audiovisual, otro de los caminos para llegar al sector. “El panorama académico, el sector industrial, la forma de hacer cine… Todo ha cambiado mucho. Ahora nos parece normal que documentales y cortometrajes estén en los festivales, pero hace 25 años eso no era así. Igual por eso la primera edición tuvo tanto éxito y sin duda eso ayudó a consolidarla”, añade.

Al año siguiente, 1994, el festival ya se instaló en un recién inaugurado CCCB, la que ha sido su casa durante un cuarto de siglo. Aunque ese centro cultural sigue siendo el epicentro de La Alternativa, el festival se extiende a la Filmoteca de Catalunya, los cines Zumzeig y el espacio Nook. “Creo que lo mejor de los 25 años de existencia es que mantiene la coherencia y sigue con el objetivo de buscar a cineastas y creadores que necesitan ayuda para llegar a un circuito complicado”, comenta Riera. Por las diferentes ediciones de La Alternativa han pasado, entre otros, autores del cine independiente ya reconocidos, como Nicolás Pereda, László Nemes o Elena López Riera. La directora del Festival destaca, también, que algunos proyectos luego exitosos y que trascendieron del circuito independiente, como Estiu 1993 o La Chana, tuvieron asesoramiento del encuentro de profesionales que se realiza en el festival.

Para celebrar un cumpleaños especial, la edición de este año —desde el lunes hasta el domingo— arranca en el CCCB con la proyección de Entre dos aguas, la última película de Isaki Lacuesta y Concha de Oro en el festival de San Sebastián. Y también incluirá una sección, 25 anys en 25 curts, de cortometrajes que han sido proyectados en la historia del festival. Fiel al objetivo de ser un certamen diverso, las películas internacionales que este año entran en la sección de competición, 9 largometrajes y 19 cortos, tocan un amplio abanico de cuestiones, desde políticas, sociales y sobre los vínculos familiares. Con una presencia más acusada de las cintas de autores de Estados Unidos y América Latina, entre las que destaca América, de Erick Stoll y Chase Whiteside, una historia humana en la que tres hermanos mal avenidos tienen que hacerse cargo de su abuela, una mujer de carácter de 93 años. La cinta es un retrato de familia que traba las relaciones de los jóvenes adolescentes con una anciana.

Trump y Rusia

Otro de los títulos remarcables es Our new president, de Maxim Pozdorovkin, muy en sintonía con la realidad de las fake news. La película combina un relato estremecedor no exento de humor, muestra la propaganda hecha en Rusia durante la elección en Estados Unidos de Donald Trump. En las sesiones paralelas del festival, destaca Elles tallen, en homenaje a las mujeres montadoras en el cine y en la que participará Molly Malene Stensgaard, montadora de las películas de Lars von Trier.

Dentro de las sesiones especiales del festival, que concluye el 18, destaca el documental de Alba Sotorra, Comandante Arian. Un trabajo, el segundo largometraje de Sotorra, que sigue la trayectoria de una comandante de un batallón de mujeres en la guerra en Siria contra el Estado Islámico. Un documental que describe la firme determinación de un grupo de mujeres, especialmente de la comandante al mando, en tomar parte directa en la lucha para erradicar lo que es todo un peligro de forma especial para las mujeres, el Daesh.