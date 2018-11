Así será la nueva Rambla de Barcelona

El equipo interdisciplinario km-ZERO, capitaneado por la arquitecta y exconcejal de Ciutat Vella Itziar González, ha presentado este viernes el proyecto de transformación de La Rambla de Barcelona con el objetivo de que los barceloneses recuperen el paseo y vuelva a ser un espacio para los vecinos. "Vecinificación", lo llaman sus responsables, término que vendría a ser el contrario a "gentrificación". A partir de un plan especial y varios procesos participativos se han confeccionado dos documentos: uno se centra en las estrategias de actuación (más presencia de la cultura y una oferta comercial de mayor calidad y de servicio a los vecinos) y el otro es el anteproyecto de urbanización (las intervenciones físicas, sobre la piedra).

La Rambla dejará de tener uno de los carriles de bajada y como si fuese un tablero se recolocarán quioscos, floristas, sillas y bancos. La obra costará 35,6 millones y se realizará de forma escalonada de mar a montaña por tramos (Colon- Santa Madrona, Santa Madrona-Arc del Teatre, Arc del Teatre-Liceu, Liceu-Portaferrissa y Portaferrissa –Canaletes). Las primeras intervenciones se realizarán entre el primer trimestre de 2019 y 2020 y a partir de esta fecha las obras se alargarán durante cinco años.

Hoy La Rambla tiene un recorrido de 1.235 metros con anchuras variables. La transformación pretende construir zonas “agradables con una mejor permeabilidad y movilidad que garantice la movilizas con transporte público”. Desaparecerá un carril de bajada de tal manera que el tráfico solo dispondrá de un carril de circulación, por sentido, de 3,5 kilómetros de anchura. Unos carriles que garantizarán el paso de autobuses, vehículos de servicio y el acceso a los vecinos del entorno. Al disminuir anchura de carriles de vehículos se repartirán en las aceras. Para el transporte público se ubicarán solo tres paradas de autobús de subida y tres de bajada.

El tramo central crecerá ligeramente por ambos lados para mejorar el paseo y las condiciones de vida de los árboles. La anchura del tronco central será variable a lo largo del trazado pasando de 11 metros en el tramo más estrecho a 30 en el más amplio. Las aceras, tanto la central como las laterales, estarán elevadas y delimitadas. Junto a las aceras habrá espacios para la carga y descarga indicados con luces con tecnología led y que serán reversibles. Así, fuera de horario volverán a ser recuperados por los peatones.

La singularidad de La Rambla se verá proyectada en tres grandes espacios distribuidos por el paseo. Son los principales puntos donde se cruzan el Gòtic y el Raval y que coinciden con la ubicación de diferentes equipamientos culturales. Los puntos son el espacio Moja-Betlem, el Pla de l’Os-Liceu y el Pla del Teatre-Teatro Principal. Serán tratados como plazas o puntos de encuentro.

El anteproyecto diseña un nuevo punto Colon-Drassanes donde se generará “un nuevo espacio urbano” compuesto por arbolado acompañado por 34 bancos (ahora hay 10) y 113 sillas (ahora hay 64). Km-ZERO propone crear espacios de reposo y estancias con sillas y banco en los laterales de todo el paseo. El pavimento será unificado de fachada a fachada.

Los quioscos de prensa se reubicarán para que no estén enfrentados entre ellos. Estarán entre los espacios de árboles y no en la Rambla de las Flors que queda reservada para las floristas. Las 13 floristas también serán reordenadas para que no queden una delante de la otra. También se conservará el quiosco del museo de cera. Se eliminarán las cabinas de teléfono y se minimizarán los armarios de instalaciones eléctricas.

Una de las estrategias del Consistorio es declarar la Rambla como un espacio de “excepcionalidad cultural” de tal manera que permitirá al Ayuntamiento tomar decisiones sobre las autorizaciones de ocupación de la vía o sustituir la oferta comercial de productos de “baja calidad”. También se creará unas marcas: “Cultura las Ramblas” y “Rambla dels museus”. Se reconvertirán cuatro quioscos del paseo en lugar de información y venta de equipamientos como el MACBA, CCCB, FILMOTECA, Liceu…

En cuanto a la “calidad gastronómica” se trabajará para que los restaurantes aumenten la calidad de la oferta. En cuanto a la preocupación por la relación de los vecinos y el turismo se priorizarán las acciones comunitarias y de los vecinos en el paseo. Y se impulsarán medida para contabilizar a los turistas, ordenar la actividad de los guías y reducir la presencia del fenómeno street food.