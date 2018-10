Metro estudia un sistema para guiar a los viajeros hacia los vagones más vacíos

Metro de Madrid está estudiando un sistema para informar en tiempo real a los viajeros sobre cuáles son los vagones más y menos concurridos. El proyecto está en "fase embrionaria", confirman a EL PAÍS fuentes de Metro, cuyos técnicos están hablando con varias empresas para el desarrollo tecnológico del servicio. La iniciativa también plantea ofrecer datos sobre la temperatura de los vagones, a través de una aplicación para móviles o en pantallas instaladas en los andenes.

Juan Pablo García Nieto, ingeniero de Metro, adelanta que el sistema de cálculo es relativamente sencillo. Se trata de incluir sensores para estimar, a partir del peso de los coches, el número de usuarios en cada vagón. Eso permitirá guiar a los viajeros hacia los coches más vacíos, lo que racionalizará el tráfico y bajará los tiempos de parada.

Los sensores también pueden ofrecer otras "indicaciones básicas", como la temperatura en los coches de Metro, mejorando el servicio y anticipando averías. "El objetivo es decirle a los viajeros cuál es el vagón en el que pueden ir más cómodos", explica García Nieto, quien recalca la importancia del "mantenimiento predictivo" ofrecido por esta nueva herramienta.

La iniciativa está aún en estudio y hasta el próximo enero no se tomarán decisiones concluyentes (desde Metro hablan de "primer prototipo"). No obstante, sí se sabe que sus representantes están hablando con varias compañías del sector tecnológico, para que las firmas seleccionadas colaboren en el desarrollo del sistema, pero sin poderlo controlar. "No queremos dependencia tecnológica, y queremos contrastar la experiencia de cada empresa", señalan desde Metro.

Un 30% de usuarios más en los vagones de los extremos

La iniciativa sigue la estela de ciudades como Londres y Tokio, en cuyos metros ya se están implementando ideas parecidas. Y también la de Barcelona. De hecho, la ciudad condal está trabajando en un proyecto piloto que plantea instalar pantallas en los andenes para informar sobre los vagones más vacíos y con mejor temperatura. La startup española Smart Motors, que ha colaborado con la empresa de transporte de la ciudad condal, también está en conversaciones con Metro de Madrid para la definición del nuevo sistema.

Marc Gispert, fundador y CEO de Smart Motors, señala que la revolución digital permitirá ofrecer decenas de datos sobre los trenes. "Un tren puede tener unos 12.000 parámetros medibles y cada vez tendrá más", afirma. Por ejemplo, sobre los puntos más cómodos donde hacer transborde, la distancia de cada acceso, la eficiencia energética y hasta la operativa del maquinista.

Los datos van directamente al centro de control, ahorrando costes, pero también pueden llegar a los usuarios a través de sus móviles, facilitando su trayecto. De hecho, según los estudios del sector, ya se puede adelantar que los vagones de los extremos suelen estar más ocupados, concretamente un 30% más que los del medio. Cifras que se registran en otras ciudades y que con toda probabilidad también se repetirán en Madrid.

