Torra eleva el tono mientras pacta con el Gobierno reactivar la ley antidesahucios

El Govern que lidera Quim Torra volvió a mostrar ayer sus contradicciones internas con un discurso público de exaltación del proceso independentista al tiempo que llegaba a acuerdos de calado —y en clave autonómica— con el Gobierno central. Con solo dos horas de diferencia, se presentó en el Palau de la Generalitat el denominado Consejo para la República mientras los Ejecutivos central y autónomo firmaron un acuerdo, en el seno de la Comisión Bilateral, para reactivar parcialmente las leyes catalanas antidesahucios que el PP había recurrido.

“No hemos venido aquí a rehacer la autonomía ni tampoco a gestionar los restos del Estado de las Autonomías”, dijo Torra durante el acto de presentación del Consejo de la República, que se realizó en el Palau de la Generalitat. Un discurso que chirría con la imagen del consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, que solo dos horas antes firmaba junto a la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, el acuerdo para levantar de manera parcial los recursos ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado contra dos leyes a favor de la vivienda.

Desde hace semanas, el Govern intenta separar la gestión del día a día de su discurso público orientado a “hacer efectiva la república catalana", su reivindicación de fondo. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, en varias ocasiones ha asegurado que las negociaciones con el Gobierno respecto a temas sociales no responden a “ningún gesto hacia Cataluña” sino simplemente la certificación de que a nivel sectorial “la aproximación del PSOE es diferente a la del PP”.

El Govern se desentiende del nuevo Consejo Toda la oposición criticó ayer la puesta en marcha del Consejo para la Republica, que se presentó anoche en el Palau de la Generalitat. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguró que no recibirá dinero público y aclaró que la sede del Gobierno catalán facilitaba el acto de un privado, como ya había hecho en otras ocasiones. El PSC criticó que a las preguntas parlamentarias sobre este nuevo órgano, que pilotará el expresidente Carles Puigdemont y otros consejeros huidos de la justicia español, la respuesta ha sido: “Os informamos que no consta ningún órgano ni unidad adscrito a la Administración de la Generalitat que se llame consell per la república”.

Maragall, presidente de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, mostró “satisfacción porque los ciudadanos de Cataluña recuperan un derecho que se les había arrebatado” en relación a la vivienda, pero subrayó que “estamos en un primer nivel de avance y queda mucho camino por recorrer” en las relaciones entre los Gobiernos catalán y español, informa Clara Blanchar. “Estamos lejos de la normalidad”, manifestó y apeló a la necesidad de tratar “la situación judicial” de los políticos catalanes presos, una cuestión que calificó de urgente.

El Gobierno central lo ve de una manera distinta. Batet insistió en “la voluntad del Gobierno español de establecer un diálogo sincero en dos ejes principales para que la política vuelva a ser protagonista: abrir una agenda de normalidad institucional e interlocutar con la sociedad civil”. La ministra explicó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estudia la posibilidad de levantar también los recursos contra otras leyes que había aprobado el Parlament.

Los mismos consejeros que han estado participando activamente en las negociaciones con el Estado ocupaban más tarde los puestos destacados en la presentación del Consejo para la República y se sumaron al grito de “independencia” con que se cerró el acto. Pese a que el vicepresidente Pere Aragonés, y la propia Artadi insistieron en desvincular la acción del Govern de la actividad de la nueva “entidad privada bajo jurisdicción belga”, la presentación se hizo en la sala más noble del Palau de la Generalitat.

Puigdemont, también a través de un vídeo, dijo que el Govern y el Consejo tendrán ámbitos “diferentes pero complementarios”. “El Consell tendrá que tener los debates necesarios para llegar a la república sin el constreñimiento del Estado. Tendrá decisión política allá donde nuestras instituciones no pueden llegar”, insistió Puigdemont. No hubo concreciones sobre cómo se sufragará este órgano o cuáles serán sus atribuciones concretas. El expresident invitó a los interesados en participar para que se inscriban en un registro ciudadano. “Si no queremos que la semilla del 1-O no muera, sino que brote, el consejo es imprescindible”, agregó Comín.