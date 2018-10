La investigación de O Marisquiño amplía las denuncias de afectados, partidos y organismos públicos

Las diligencias previas que abrió en agosto el juzgado de Instrucción número 3 de Vigo para esclarecer las causas del accidente de O Marisquiño en el que resultaron heridas 467 espectadores, ya han registrado diez denuncias, entre afectados, partidos políticos y organismos públicos que han comparecido como acusación en este proceso penal junto al Ministerio Fiscal.

Mientras el Ayuntamiento de Vigo no se personado como parte, sí han comparecido la Autoridad Portuaria, representada por el abogado del Estado. También pretende ejercer la acusación particular el grupo municipal del PP para lo que ha comparecido su portavoz, Elena Muñoz, y el partido Xuntos Actúa, representado por Carlos González Armada como portavoz delegado. Respecto a estas dos formaciones políticas la juez instructora ha pedido a la fiscalía que informe si es pertinente que formen parte o no del procedimiento.

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos Eduardo Chao de Vigo (FAVEC), que abrió una oficina para atender a las víctimas del accidente y prestarle asesoramiento jurídico, su presidenta María Pérez ha confirmado que hay un gran número de afectados que van a denunciar de forma individual, descartando que se promueva desde una acción colectiva. “Son muchos los casos y muy variados, porque hay afectados que todavía no han podido recuperar su vida normal”, ha indicado.

El procedimiento que se encuentra en la fase inicial de la instrucción se ha dirigido contra Carlos Domínguez Fernández, fundador y director del festival de O Marisquiño. Por ahora es el único que figura como investigado al ser responsable del evento en el que se desplomó parte de la estructura de hormigón del muelle donde se agolparon los espectadores para asistir al concierto de clausura de la pasada edición, en la madrugada del 13 de agosto.

Sin embargo en esta causa también se investiga la posible responsabilidad penal del Ayuntamiento de Vigo y la Autoridad Portuaria en el accidente. La Comisión Parlamentaria que paralelamente investigará las causas del siniestro (a la que se opuso el PSdeG), ya ha anunciado su intención de pedir la comparecencia, entre otros, del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero y la del presidente del puerto Enrique López Veiga.

Algunos afectados en el accidente ya han comenzado a presentar reclamaciones por la vía civil a la compañía Mafre como aseguradora de Ulises Proyect Eventos Especiales S.L., quién a efectos legales es la responsable de la organización del festival, según confirmaron fuentes relacionadas con el caso.

A medida que avance la investigación y la jueza instructora tenga todos los informes periciales que ha solicitado, el número de investigados podría ampliarse, teniendo en cuenta, además, las acusaciones particulares que ya acumula el procedimiento. Dependiendo del resultado de las pesquisas, también cabe la posibilidad de un cambio en la tipificación del supuesto delito que en este momento de la instrucción se ha calificado como leve por lesiones por imprudencia.

Xuntos Actúa -que surgió de la reciente escisión de la plataforma ciudadana de Podemos- formalizó su personación como parte querellante en el juzgado instructor de Vigo. Para ello se ha retirado como de dos de las cinco causas en las que estaba personado como acusación particular contra el Ayuntamiento de Vigo (la mayoría ya archivadas) para recuperar las fianzas de responsabilidad que están obligados a depositar y poder destinarlas al caso de O Marisquiño.

El juzgado ha solicitado varios informes técnicos y periciales, además de otros estudios relacionados con el estado en que quedó el muelle colapsado, así como el Plan de Autoprotección del evento a la empresa organizadora que ya se incorporó a las diligencias.