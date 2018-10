Fin de época en Foment

Foment del Treball está a las puertas de un cambio de época. En las elecciones que se celebrarán el próximo 5 de noviembre Josep Sánchez Llibre –que concurre sin rival­­– no solo pondrá fin a ocho años de mandato de Joaquim Gay de Montellà. Su llegada a la presidencia supondrá la desaparición en su dirección de la joven camarilla que en la segunda mitad de los años ochenta impulsó Alfred Molinas con vistas a la renovación generacional de la organización patronal. Aquel patrono se retiró en en 1994 pero su legado ha continuado durante más de dos décadas.

Molinas, quien fue operador aduanero y hoy tiene 96 años, participó en la fundación de la CEOE, relevó a Carlos Ferrer Salat en la patronal catalana cuando este marchó a Madrid a liderarla, jugó un activo papel en la creación del frente empresarial desde la patronal que facilitó (sobre todo con financiación) la derrota del PSC en las elecciones de 1980 a manos de Jordi Pujol, y, como iniciativa personal, buscó un grupo de personas que pudieran asumir el relevo en Foment.

En 1986 Molinas encargó a Manuel Milián Mestre que confeccionara un listado de jóvenes directivos que entendieran la relevancia de la institución y que pudieran asumir en los lustros siguientes su dirección. Hasta entonces la organización se había apoyado en veteranos empresarios integrantes de la burguesia catalana. Entre aquel grupo inicial de no más de treinta personas que se reunían cada veinte días en la patronal acabó saliendo una terna de escogidos. El preferido de Molinas era el sobrino de Jaume Castells, un importante representante de la burguesía catalana que había impulsado el Banco de Madrid. Respondía al nombre de Joan Rosell Lastortras y gustaba su condición de empresario y su ideología política-económica. Rosell no solo presidió Fomento, sino que no sin problemas alcanzó la presidencia de CEOE, que abandonará también este mes de noviembre.

Pero en aquel grupo también figuraba Joaquim Gay de Montellà, tataranieto de un presidente de Foment y directivo entonces de ABN Amro, Joaquim Lacalle, que hizo carrera política y profesional, Joaquín Trigo (exdirector ejecutivo de la patronal) y los más discretos Alfonso Vilá (que fue vicepresidente y hoy sigue como vocal de la ejecutiva) y Juan Torras (entonces en Citibank y actual vocal de la junta). Joan Pujol, actual secretario general de la organización desde 1982, ejercía cierto papel de tutor en el grupo.

Rosell tuvo que tomar de forma precipitada la presidencia de Foment en 1995, después del repentino fallecimiento de Algueró tres meses después de convertirse en presidente, durante una cena de homenaje a Molinas. “Creo que mi padre quería dar un poco más de tiempo a Rosell para que se preparara para su cargo”, explica César Molinas, hijo del expresidente de Foment.

“Toda aquella generación comenzó con Molinas, que tenía un gran sentido estratégico, y se acaba ahora”, apunta Milián, quien recuerda que la participación de Molinas en las reuniones de aquellos jóvenes era más bien inexistente: “Intervenía muy poco: venía, saludaba y se marchaba. Él lo que quería eran ideas de renovación”. De hecho, considera que Molinas aplicó ya a partir de la mitad de los años setenta una actitud renovadora en la institución, que por entonces se aproximaba a los dos siglos de historia.

Rejuvenecimiento y feminización

Sánchez-Llibre es de la misma generación que Rosell pero era ajeno a aquel grupo. En aquellos años ya tenía encarrilada su carrera política con Unió. En 1988 se estrenó como diputado en el Parlament. Ahora, no obstante, hay quien establece un paralelismo entre lo que hizo Molinas en los años ochenta con la aproximación que en los últimos meses ha tenido el expolítico con un grupo de jóvenes con apellidos conocidos: Rosell, Rubiralta, Xercavins o Milián, entre otros.

El que será nuevo presidente de Fomento prevé apostar por la renovación, pero sobre todo dará más protagonismo a las mujeres. Fuentes de su candidatura aseguran que dará a mucho protagonismo en su junta a la consultora energética Virginia Guinda, a la empresaria cárnica Elisabet Cañigueral (de Grupo Cañigueral), a la emprendedora Mar Alarcón (Social Car) y Francina Valls, responsable de recursos humanos de Criteria (Grupo La Caixa). La actual directora general del Círculo de Economía, Marta Angerri, también tendrá cierto protagonismo, si bien no integrará la candidatura de Sánchez Llibre. Entre la generación actual tendrán un peso preponderante Baldiri Ros (Institut Agrícola Sant Isidre), Joan Roget (Fedequim) y Joaquim Llansó (Cámara de Contratistas). Estos tres han sido sus principales apoyos.