Barcelona aprueba la multiconsulta, que no se celebrará hasta pasadas las elecciones

La multiconsulta que preguntará a los barceloneses si quieren remunicipalizar la gestión del servicio del agua y el cambio de nombre de la plaza Antonio López se ha aprobado por el pleno del Ayuntamiento seis meses después de que los mismos concejales la echaran atrás. Esta mañana, y tras meses de recursos, se ha vuelto a votar en el Consistorio y finalmente se ha aprobado. A partir de ahora, cada año se celebrará una multiconsulta en la capital catalana sobre los temas propuestos por la ciudadanía y los partidos, aunque hay una limitación: no se puede realizar seis meses antes de las elecciones municipales por lo que esta consulta, uno de los puntos destacados del programa de BComú, no se celebrará durante este mandato.

El pasado 10 de abril solo BComú y ERC votaron a favor de someter las dos preguntas a un referéndum municipal. PDeCAT, Ciudadanos, PSC, PP y la CUP votaron en contra y la multiconsulta de Colau acabó por no aprobarse. Entidades promotoras y particulares recurrieron las votaciones contrarias al propio reglamento que había sido previamente aprobado por todos los grupos salvo el PP. El texto remarcaba que el único motivo para denegar una consulta ciudadana que hubiera conseguido las firmas necesarias, 15.000, era porque fueran contrarias al ordenamiento jurídico. La únicas iniciativas que habían conseguido este número de firmas era la que pedía cambiar el nombre de la plaza Antonio López por el primer fallecido en el CIE de Zona Franca, Idrissa Diallo, y, la más polémica, la impulsada por varios colectivos que pretenden preguntar si se debe remunicipalizarse la gestión del agua apartando a Agbar. Ninguna de las preguntas era contraria al ordenamiento jurídico por lo que según el propio reglamento no se podía votar en contra.

Los recursos han ido progresando y la pregunta ha vuelto, meses más tarde, al pleno. La concejal de participación, Gala Pin, ha solicitado el voto nominal y han votado a favor de la consulta los 11 concejales de BComú, los cuatro de ERC , los tres de la CUP y el concejal no adscrito Juanjo Puigcorbé (19 votos en total). Se han abstenido los nueve concejales del PDeCAT, los cuatro del PSC y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy (14) y han votado en contra los cinco concejales de Ciudadanos y los tres del PP (8). Pin, antes de la votación, ha recordado a los concejales que estaba “en juego no solo la multiconsulta sino la soberanía municipal y la legitimidad de los vecinos”.

El concejal del PDeCAT, Raimond Blasi, ha acusado al equipo de Colau de “utilizar a las entidades y jugar con la sensibilidad de las personas”. Carina Mejías, de Ciudadanos, se ha mantenido contraria a la votación alegando que “BComú insiste en cubrir su fracaso satisfaciendo a entidades afines”. El PSC ha criticado la falta de “valentía” del equipo de gobierno que ya llevaba en su programa la remunicipalización y en su lugar lo somete a votación. Alberto Fernández Díaz (PP) ha criticado el coste de la consulta y ha asegurado que la gestión del agua no es competencia municipal sino del Área Metropolitana de Barcelona. Maria Rovira, de la CUP, ha asumido el “error cometido” en la votación del pasado abril. En el último turno de palabra, Pin se ha defendido asegurando que el equipo de gobierno quería realizar la consulta este mandato, pero tras la negativa del pleno el pasado mes de abril no será posible.

Por último, la propia Colau ha admitido: “Las instituciones vamos tarde, este retraso se produce como consecuencia de la ofensiva de una multinacional arrogante. Las entidades no se han rendido y la democracia se ha abierto camino. Hoy aprobamos que se puedan realizar consultas ciudadanas una vez al año gobierne quien gobierne. Felicidades a la ciudad de Barcelona”. La multiconsuta se celebrará después de las elecciones de próximo mayo gobierne quien gobierne.