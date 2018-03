Tres preguntas ciudadanas en la multiconsulta de Colau

La multiconsulta ciudadana, que el gobierno de Ada Colau quiere celebrar antes del verano, incluirá tres preguntas procedentes de iniciativas ciudadanas. Los promotores de las tres propuestas entregaron este jueves las firmas recogidas —cada una debía superar las 15.000— a la concejal de participación Gala Pin, que se felicitó por este paso adelante en la consulta. “Un día de alegría para la democracia participativa de Barcelona”, dijo la regidora. El Consistorio prevé presentar las propuestas en el pleno de este mes.

La iniciativa que ha recogido mayor número de firmas, 28.700, es la que propone preguntar sobre la remunicipalización del agua. La que promueve una pregunta sobre el cambio de nombre de la plaza Antonio López por Idrissa Diallo —el primer fallecido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca— ha conseguido 17.840, mientras que la que pide al Ayuntamiento que compre el edificio del gimnasio Sant Pau para mantener el equipamiento y a la vez crear vivienda pública ha alcanzado 17.093 avales.

En el pleno del próximo marzo se aceptarán, o no, estas preguntas ciudadanas. Además, el pleno podrá introducir más preguntas a la futura papeleta de la multiconsulta, siempre y cuando cuenten con el apoyo de dos tercios de los concejales. La multiconsulta todavía no tiene fecha aunque, según Pin, se celebrará antes de verano. Los grupos políticos deberán pronunciarse públicamente sobre si acatarán o no el resultado que, en principio, no es vinculante y que no tiene un mínimo de participación.

La Delegación del Gobierno de Cataluña y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público presentó a principios de año un recurso contra el reglamento que permite la celebración de estos multireferéndums en la capital catalana. La asociación de Abogados Catalanes por la Constitución ha interpuesto también un contencioso contra esta normativa municipal y Aguas de Barcelona (Agbar), un recurso de alzada contra la pregunta sobre la municipalización del agua. Además, el Ayuntamiento tuvo que paralizar el concurso de la organización de la consulta después de que el Tribunal catalán de Contratos del Sector Público suspendiera el proceso de contratación. El tribunal adoptó la decisión después de que una empresa andaluza recurriera el procedimiento al entender que las empresas de fuera de Barcelona estaban en inferioridad de condiciones. A raíz de ello, el Ayuntamiento decidió asumir con personal interno la organización de la consulta.