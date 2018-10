41 ciclistas circulan cada hora por el carril bici de los bulevares

Son 41 las bicis que circulan de media cada hora por el nuevo carril bici de los bulevares, en el tramo entre Alonso Martínez y Bilbao. Se trata de un total de 617 bicicletas que cruzan esa nueva vía ciclista, según un muestreo realizado por el Ayuntamiento de Madrid durante 15 horas seguidas en un día, y que revela este viernes EL PAÍS. Los partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, criticaron la puesta en marcha de esta vía ciclista, por quitar un carril por sentido a los coches y crear atascos en un punto muy concurrido de la ciudad. También cuestionaron la utilidad y afluencia en ese tramo y pidieron, de acuerdo con el PSOE, un estudio de campo.

La conclusión de este análisis es que desde 2016 (cuando todavía no existía el carril bici) el tráfico ha aumentado un 41,5%. En ese año, el número de "usuarios por la calzada" era de 436. Los datos, añade la respuesta oficial a la petición de la oposición, se refieren a un día, que no se especifica, y en un periodo de 15 horas. Pero no ahonda en valorar si esas 41 bicis que transitan cada hora en ese tramo son muchas o pocas, más o menos de las esperadas. Solo dice que "como conclusión se observa que la tendencia va en aumento del uso ciclista".

La puesta en marcha del carril bici de los bulevares de Madrid fue polémica tanto por su tipología (no es segregado, sino integrado entre el carril bus y los dos del tráfico privado, y algunas asociaciones lo tacharon de peligroso) como por su uso. Ahora Madrid, coalición de gobierno de Manuela Carmena, apuesta decididamente por aumentar los carriles bicis como forma de reducción del uso del coche y mejorar la calidad del aire. PP y Ciudadanos, en cambio, han criticado que el carril de los bulevares está infrautilizado y que el mayor tráfico genera más polución. Además, ironizaron con que "ya se le conoce popularmente como el carril moto de bulevares".

Entre los vecinos también hay divergencias de opiniones. En el foro de distrito de Chamberí (un organismo de participación directa creado durante este mandato), un grupo de residentes ganó una votación para pedir la reversión de uno de los nuevos carriles bicis, el de la calle de Santa Engracia. El Ayuntamiento se negó a escucharla. Pero el PP, apoyado por los socialistas y Ciudadanos, pidieron un estudio de impacto para recoger datos sobre el uso de los nuevos tramos ciclistas del distrito.

Así, en Santa Engracia, entre las calles Viriato y García de Paredes, el Ayuntamiento calcula que de media circulan 754 usuarios, 50 cada hora. En 2016, eran 311 ("248 por calzada, 63 por acera"), con un aumento del 142%. Entre las calles Zurbarán y Caracas, el tráfico ciclista es de 762 en un total de 15 horas, un aumento del 279% con respecto a hace dos años. A falta de saber quién realizó el estudio (si una empresa externa o los técnicos municipales), la conclusión del Ayuntamiento deja poco espacio a las dudas sobre la valoración de su medida. La tendencia, dice el Consistorio, es que la tendencia en estos nuevos carriles va "en aumento del uso ciclista".