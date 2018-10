El Gobierno obligará a las casas de apuestas a poner una garita para que no entren menores

El Gobierno de la Comunidad de Madrid obligará a las casas de apuestas que proliferan en la región a instalar un control físico en su entrada que impida el acceso de menores y adultos apuntados a las listas de autoexclusión. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, que también ha avanzado que el Ejecutivo renuncia a regular dónde pueden instalarse estos negocios, estableciendo distancias mínimas con respecto a colegios e institutos, o impidiendo la concentración de los salones de juego en barrios concretos, como está ocurriendo en zonas de Puente de Vallecas.

"Debemos garantizar que los que no deben jugar no jueguen", ha dicho Hidalgo durante la rueda de prensa tras el consejo de Gobierno. "Queremos reforzar los controles de acceso a los locales de juego y apuestas, en línea con lo que ocurre en casinos y bingos, a través de un cambio normativo", ha seguido. "Perseguimos reforzar los controles de acceso, exigiendo un control físico con una persona; intensificar que la rotulación no incluya conceptos engañosos; y adaptar la normativa a la regulación estatal sobre publicidad y promoción", ha afirmado.

El Gobierno regional defiende que no necesita culminar el decreto en el que venía trabajando para regular la localización de las salas de juego porque no ha detectado ningún problema. En la Comunidad hay 5,92 salones de juego por cada 100.000 habitantes, por los 6,63 de la media nacional, que llegan a 22,10 en determinadas Comunidades, según cifras de la consejería de Economía.

Las 28.000 inspecciones realizadas en el último año tampoco han llevado a los gestores del PP a considerar que sea necesario actuar para delimitar dónde pueden operar estos negocios. Y el Gobierno niega que los salones de juego se estén concentrando en las zonas menos favorecidas de la capital y de la región.

"La actuación de la inspección no pone de manifiesto que no se estén haciendo bien las cosas", ha defendido Hidalgo. "Se incoaron 389 expedientes sancionadores, y solo 22 con infracciones por acceso de menores", ha argumentado; "pero creemos que seguimos que tenemos que ahondar en que esos menores no puedan entrar. Así será más difícil que no incumplan la norma los jóvenes. Debemos garantizar que los que no deben jugar no jueguen".

El grupo de población de entre 18 y 35 años es el que más se decanta por las apuestas deportivas y por Internet, según un estudio de los factores de riesgo del trastorno de juego publicado en 2017 por el Ministerio de Sanidad.