“Mi objetivo es acabar con las luchas y los conflictos internos”

Noelia Bail (Viladecans, 1978). Nueva secretaria general de Podem en sustitución de Xavier Domènech. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y técnica municipal en feminismo, Bail, que perteneció a la ejecutiva de Albano Dante Fachin, es la única líder del espacio de la confluencia que trabaja fuera de la política.

Pregunta. ¿Le sorprendió su victoria en las primarias?

Respuesta. Jaume Durall, el candidato oficialista, tuvo un apoyo masivo de los cargos públicos y orgánicos de Podem pero se sabía que yo tenía el territorial. La pugna era ajustada y fue al final por 19 votos. Pero Podem está muy vivo: la participación (7.400 militantes) ha sido la más alta de la historia sin que los candidatos fueran figuras de primera línea política o mediática. Quiere decir que a los inscritos no les importa que su líder sea conocido.

P. Hace un año fue destituida junto al resto de la ejecutiva de Fachín. En marzo se presentó y perdió con Domènech ¿Por qué se ha querido presentar?

R. Por lo mismo. Soy feminista y estoy en contra de la acumulación de cargos: No entendía como una misma persona podía liderar dos partidos en construcción porque podía inducir a la confusión y defendía que el líder no fuera un cargo público. Soy de Podem y nunca me he presentado a unas elecciones de los comunes: es una organización hermana pero no es la mía. Mi objetivo es acabar con las luchas y conflictos internos y las municipales.

P. Dirigirá Podem con la ejecutiva de Domènech ¿Tiene margen de maniobra?

R. Nada más ganar lo primero que dije es que tendía la mano a todas las voces y sensibilidades. Es una buena oportunidad de demostrar que hemos madurado y podemos estar por encima de intereses personales y de familias y trabajar por el bien común. Nadie sobra.

P. ¿No va a ser una piedra en el zapato para los comunes?

R. Los inscritos decidieron en marzo ir con ellos en coalición. Es la forma jurídica escogida. Ya tenemos experiencia y sabemos lo que debemos y no debemos hacer. Se trata de que todos se sientan representados. Si una organización no siente eso, perdemos todos.

P. ¿Fachin está completamente al margen de su proyecto?

R. Albano tomó otro camino político. Le respeto y le deseo mucha suerte. Si es independentista lo tendrá que decir él.

P. ¿Qué le pasa a Podem que devora a sus líderes? En tres años ha tenido cuatro líderes: Gemma Ubasart, Fachin, Domènech y ahora usted?

R. Cada uno dimitió por diferentes razones. En el caso de Domènech abusamos de su valor político y estuvo sobreexpuesto al encabezar muchos espacios. Ese afán fue contraproducente. Es una pena y hay que reflexionar.

P. La ruptura de Podem con los comunes se produjo porque la militancia se negó a entrar a cualquier precio en el partido de Colau. ¿Por qué no se ha vuelto a hacer una consulta para impulsar esa integración?

R. Es una pregunta para la ejecutiva que ganó y saber su intención cuando Xavi ganó. Si me atengo a su programa quería teñir de morado Cataluña. Y entiendo que eso es potenciar Podem. Pero si me ha preocupado un poco estos meses la invisibilidad del partido. La consulta ahora no es un objetivo.

P. Todos los partidos socios de Catalunya en Comú han quedado diluidos en la marca madre pero deduzco que su objetivo es reforzar Podem. Sin embargo, no estará en la ejecutiva de los comunes donde si hay miembros de su formación. ¿No es una estructura muy complicada y con poco margen?

R. No le veo un problema en no estar. Ya hay otros compañeros. Me presenté porque Podem es un partido que a diferencia de otras organizaciones hermanas apela a una población que se siente representada única y exclusivamente por él. No es un tema identitario. Si desaparece hay una parte de la ciudadanía que se queda huérfana de voz política. Y la tenemos que asegurar.

P. ¿Se equivocó Pablo Iglesias al destituirlos?

R. El otro día estaba en casa y me llegó un mensaje suyo: ‘Hola, soy Pablo. Intento hablar contigo pero sales desconectada’. Le dije: ‘¿Es una broma? Fue divertido. Y me llamó. Yo no era la candidata oficial pero eso no impidió una conversación próxima. ¿Si se equivocó? Hubo una pérdida de confianza mutua. Las dos partes cometimos errores. No puede volver a pasar. Nosotros nos equivocamos en no tener una comunicación fluida con la dirección cuando Podem integra un partido de ámbito estatal. Permitimos que otros hicieron el relato por nosotros. Pero a mí me interesa el futuro.

P. La diputada de Podem Jessica Albiach presidirá el grupo parlamentario y han estado enfrentadas en el pasado. ¿Podem va a una bicefalia?

R. No lo sé. Aun no me he reunido con ella. Tenemos que trabajar codo a codo.

P. La ruptura de Podem se visualizó en el Parlament el día de la proclamación de la república fallida cuando tres diputados de Podem no enseñaron el voto para no incriminar a los diputados independentistas y Albiach sí ¿Usted lo hubiera hecho?

R. Hay fricciones internas en todos los partidos. Yo defendí el 1-O como una cuestión democrática. Y fui a votar. Pero nunca le reconocimos validez. El punto de inflexión fue la represión policial. Yo creo que no hubiera enseñado el voto. Es secreto. Eso no quiere decir que hubiera votado sí.

P. ¿Cómo se las elecciones municipales sobre todo en Barcelona con candidatos como Ernest Maragall o Manuel Valls?

R. En función de unas elecciones la gente vota en claves diferentes. Barcelona en Comú o Podem llevamos muy poco tiempo en política y estamos recibiendo críticas demasiado duras. Barcelona será su una dura batalla pero estoy segura que Ada Colau saldrá vencedora.