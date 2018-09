Ciudadanos abandona el debate sobre los diputados suspendidos

La votación del dictamen para tirar adelante la suspensión de los diputados del Parlament impuesta por el Tribunal Supremo se hará sin la participación del grupo de Ciudadanos. La formación naranja ha abandonado esta mañana la comisión del Estatuto del Diputado después de que fracasara su propuesta de retirar este punto del orden del día. El letrado mayor de la Cámara, Joan Ridao, había dado anteriormente su visto bueno a la fórmula propuesta por Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.

Una vez iniciada la sesión del comisión, el diputado de Ciudadanos Joan García ha pedido la palabra para pedir la alteración del orden del día y votar la retirada del punto que votaba el dictamen. La propuesta de Junts per Catalunya y Esquerra tiene dos puntos: que la Cámara vote si se acepta o no la suspensión y posteriormente que se posicione sobre si los diputados suspendidos por estar siendo procesados por rebelión pueden delegar su voto en otra persona de su grupo parlamentario y así no alterar las mayorías.

García ha asegurado que esta fórmula no cumple con lo establecido por el juez Pablo Llarena. Una idea que también ha apoyado el representante el Partido Popular, Santi Rodríguez, que ha considerado que “era suficiente con que la Mesa decidiera la fórmula”. García ha pedido entonces que el letrado mayor diera su opinión sobre el dictamen.

“La palabra sustitución no está pero con esta formulación se acerca a la resolución del Supremo”, ha asegurado Ridao. Ciudadanos considera que se está dejando en manos del Pleno del Parlament que se decida si se acata o no una orden judicial. El letrado mayor ha quitado hierro a esa lectura y ha puesto el acento en el segundo punto de la resolución. “Que el pleno vote no quita ni pone a la resolución”, ha dicho.

La presidenta de la comisión, Marta Madrenas, ha finalment aceptado que se realizara la votación. Solo el PP y el PSC han apoyado a Ciudadanos, por lo cual el punto se ha mantenido en el orden del día. García ha anunciado entonces que su grupo no participaría en el debate y ha abandonado la sala.