Uber empieza a circular en Sevilla

Desde las 8 de la mañana de este martes, los automóviles de Uber han comenzado a rodar por las calles de Sevilla. La plataforma expande así sus servicios en Andalucía, que empezó a implantar a comienzos de este verano en Málaga y la Costa del Sol. La empresa comienza a operar en la capital andaluza con 150 licencias, pero su intención es ampliar la cobertura a Córdoba y Granada en las próximas semanas, con otras 50 licencias, para llegar en un futuro cercano a las 800 en toda la comunidad.

“Dado el éxito de la implantación en la Costa del Sol desde que empezamos allí hace solo tres meses y ante la constatación del número de usuarios que abrían nuestra aplicación en Sevilla, Córdoba y Granada, nos hemos decidido a dar el salto a la capital”, explica en conversación telefónico el portavoz de Uber en España, Yuri Fernández. Desde que la plataforma se instaló en Málaga y la Costa del Sol ha atraído los servicios de 200.000 turistas, según los datos que aporta Fernández, entre los que no se incluye a la población local. “Los visitantes, son un cliente muy estable, pero lo que nos importa es garantizar un buen servicio y atender a otra demanda que no solo sea la turística”, asegura.

Andalucía y su potencial turístico es un campo que la plataforma está dispuesto a explotar. “Hemos apostado muy fuerte por esta comunidad. De las seis ciudades en las que Uber va a instalarse, cuatro son andaluzas”, señala su portavoz.

Uber llega a Sevilla en un clima de enfrentamiento entre los taxistas con los conductores de vehículos de transporte concertado (VTC) que trabajan para empresas como Cabify. La tensión estalló en la pasada Feria de Abril cuando aparecieron quemados nueve vehículos de esta compañía, que estaban aparcados en las afueras de la capital y preparados para prestar servicios en unas fechas de gran movimiento de personas en la ciudad andaluza. Actualmente, un juzgado sevillano mantiene abierta una investigación contra la cúpula de la principal agrupación de taxistas sevillana por acoso, violencias y amenazas no solo a conductores de VTC, sino a otros taxistas, en lo que se ha calificado como un comportamiento mafioso. Desde el gremio, por su parte, se acusa a los titulares de licencias de intrusismo y de incumplir la ley, falseando los datos en la aplicación para que parezca que están más cerca de otros puntos o recogiendo a clientes en la calle en lugar de limitarse a trayectos concertados.

“Esta es una ciudad sin ley en lo que a regulación se refiere”, sostiene Juan Martín Caparrós, secretario de Foto Taxi Libre, una asociación minoritaria y que ha sufrido el acoso de otras agrupaciones del sector. “Todo se tiene que hacer por los cauces legales”, afirma para lamentarse después de que la disparidad de criterios en las sentencias del Tribunal Supremo y las decisiones de los Gobiernos nacionales y locales no han ayudado a calmar la situación. “Aquí hemos convivido siempre en paz hasta que han llegado los especuladores”, indica. Martín Caparrós, no obstante, no es partidario de que se proyecte hostilidad hacia los conductores de la nueva plataforma. “No soy partidario de que se ponga en peligro la estabilidad del taxi ni la seguridad de los titulares de licencia”, asegura.

Desde Uber no están preocupados con el recibimiento que puedan recibir por parte del gremio de los taxistas. “Nos hemos dado cuenta que en nuestros últimos lanzamientos en Barcelona y Málaga, el servicio ha funcionado con total normalidad, más allá de los debates que se plantean en cada localidad por la implantación de un servicio nuevo”, explica Fernández.

