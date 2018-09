El 25% de los árboles de Madrid son viejos, no arraigan o están enfermos

Madrid tiene un problema, que no es menor: 545.000 árboles son viejos, están enfermos o pertenecen a especies que no se han adaptado a las condiciones de la ciudad. Entre ellos, el Olmo Siberiano y el Arce Negundo, que proliferan en los distritos de Moratalaz, Villaverde o Fuencarral-El Pardo. La proporción es alta porque la ciudad cuenta con algo más de dos millones de árboles en calles y parques. Miles de ellos se plantaron sobre todo en los años 70 por razones ornamentales. Y fue un error que se conoce ahora. Ya no se emplean en las nuevas plantaciones. El problema obliga al Ayuntamiento a implantar un servicio de inspección, denominado Server, y a dedicar un presupuesto importante (30 millones) para su vigilancia y para evitar riesgos para la población.