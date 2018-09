Uno de cada 10 universitarios tiene ideas suicidas el primer año de carrera

Los expertos señalan que las conductas suicidas son "un continuum". "Empieza con la desesperanza, como que la vida no le apetece mucho, y va subiendo hasta un tedio vital, de que no le importa morir. Luego viene el deseo de morir, aunque no pienso en cómo hacerlo. Después, sí busco ya cómo morir y finalmente, lo intento", explica Taïs Tiana, psicóloga del Programa de Detección y Prevención del Suicidio del Hospital Sant Pau de Barcelona. Según la especialista, el estudio coordinado por el hospital del Mar, ya se centra en "el contínuum más grave" y apunta que los universitarios de primer año son "adolescentes tardíos y están en una época donde todo lo viven de forma muy intensa, para bien y para mal". "No solo es el cambio a la universidad, pensar si has escogido la carrera correcta o si tendrás trabajo, sino también que tienen que dejar el domicilio familiar, el núcleo familiar o la red social más próxima. Es una época de incertidumbre y estrés", agrega.

La Generalitat de Cataluña cuenta con un protocolo, el Código Riesgo Suicidio, para movilizar a todos los dispositivos sanitarios precisos cuando hay una tentativa. El Sant Pau fue uno de los primeros hospitales que lo implantó. "El Código nos pone sobre aviso. Intentamos saber qué ha pasado y si ha pasado más veces, si la persona no sabe manejar el estrés y tiene niveles muy altos de desesperanza. Les pedimos un tiempo de que no intenten hacer nada para intentar estabilizar ese sufrimiento e identificar factores de riesgo. A nuestro favor juega que son jóvenes y tienen mucha capacidad de aprendizaje pero, en nuestra contra está el factor de la impulsividad", sostiene la experta.