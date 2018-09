Rivera afea a Sánchez de falta de transparencia y omite aclarar los cambios en sus currículums

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha continuado este mediodía criticando a Pedro Sánchez pese a que este viernes publicó su tesis doctoral vía digital. En un acto en Barcelona, promovido por la plataforma España Ciudadana, el diputado, que no ha aclarado los cambios en sus curriculums, ha recriminado al presidente del Gobierno su "falta de transparencia" y que tache de "enemigos" a quienes le pidieron que divulgara su tesis en lugar de considerar como tales a los independentistas y, en especial, al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

"Torra dice que quiere liquidar al Estado, que no va a acatar las sentencias y que va a abrir embajadas en el extranjero. Y Sánchez mira a otro lado. Pero si le preguntas por la tesis universitaria eres el enemigo. Que no anteponga", ha recalcado, "su sillón a los intereses de España. Es el momento de abrir una nueva etapa y hacer elecciones. El problema no es del PSOE o el PP. Es el sanchismo que quiere pactar con los separatistas". Rivera ha omitido en su discurso aclarar los diferentes currículos que ha colgado en las páginas del Congreso, del Parlament o del Círculo de Economía que desencadenó que la Universitat Autònoma de Barcelona negara que esté realizando un doctorado.

Ante unas 800 personas, ataviadas con sombreros de paja con el ribete de la bandera española, que en parte llegaron en autocar desde Tarragona y Lleida, Ciudadanos ha realizado esta mañana un acto en Barcelona, en el Moll de Marina, en el Port Olímpic, para presentar la plataforma España Ciudadana, que ya ha había realizado mitines con antelación en Málaga y Mallorca. El acto se ha concebido como un homenaje a quienes se enfrentan a los independentistas por poner lazos amarillos. Rivera e Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña, les han considerado "héroes" que suplen lo que debería hacer la Administración en defensa del espacio público. En las dos pantallas gigantes, han aparecido el mensaje de Celestino Corbacho, exministro socialista y que se ha dado de baja del PSC dando su apoyo a la "magnífica" idea de la plataforma.

Que no decaiga el ánimo porque les vamos a frenar", dice Rivera en alusión a los independentistas

Corbacho se suma a España Ciudadana El exministro socialista, Celestino Corbacho, ha dado su apoyo a la plataforma España Ciudadana a través de un vídeo. Tras excusar su asistencia, por estar de viaje, el también exalcalde de L'Hospitalet, ha calificado la plataforma de "magnífica idea". "Hay quienes ya no tenemos afiliación política pero nos sigue interesando", afirmado en alusión a que se dio de baja del PSC. El exministro ha alegado la necesidad de enfrentarse a quienes quieren derogar el "espíritu de la transición" y la Constitución. "No hay que negar las reformas pero solo tienen sentido si son para reforzar la Constitución desde la unidad".

"Es el momento de recuperar la presencia del Estado en Cataluña. Sois los héroes: es muy fácil defenderlo en otras lugares. Lo difícil es hacerlo donde se pone a España en jaque", ha señalado Rivera que ha mencionado la manifestación contraria a la independencia del 8 de octubre del año pasado. "No podemos olvidar esa fecha. Aquella manifestación logró parar el golpe de Estado", ha insistido en alusión a la frustrada declaración de la república catalana. "Que no decaiga el ánimo porque les volveremos a frenar", ha recalcado justo días después de la multitudinaria manifestación de la Diada que, según la Guardia Urbana, reunió en Barcelona a un millón de personas.

Arrimadas ha expresado su "tristeza" porque, en su opinión, las instituciones europeas están apoyando más a los ciudadanos contrarios a la independencia que la propia Administración del Estado. Rivera ha avanzado que, igual que ocurrió en las elecciones del pasado 21 de diciembre, batallarán para ganar la alcaldía de Barcelona. Queda la duda aún de si el ex primer ministro francés Manuel Valls aceptará finalmente dar ese paso. Ciudadanos celebrará el próximo acto de la plataforma España Ciudadana en Sevilla.