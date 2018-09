Colau indigna a la Universidad de Barcelona y pide disculpas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha levantado una polvareda considerable tras afirmar, ayer, que una empresaria le ofreció ayuda para terminar "de forma fácil" las dos asignaturas que le faltan para acabar la licenciatura en Filosofía en la Universidad de Barcelona. Colau no dio más detalles y durante todo el día de ayer los partidos de la oposición en el Ayuntamiento le reprocharon que no lo denunciara. A última hora de la noche, fue la propia universidad quien pidió explicaciones a Colau "por sus insinuaciones". La alcaldesa se ha disculpado este viernes. Ha explicado que ha llamado al rector de la Universidad de Barcelona, Joan Elias, para pedir disculpas por sus declaraciones, por si han "generado cualquier confusión sobre la UB".

"Nadie de la Universidad nunca me ha propuesto nada irregular. Solo tengo palabras de agradecimiento", ha asegurado Colau en una entrevista a Catalunya Ràdio en respuesta a la tormenta desatada. Fue durante una entrevista en TV3 cuando ayer la alcaldesa, a propósito de las irregularidades en estudios superiores de varios políticos, aseguró que fue "una alta directiva de una empresa multinacional" quién le ofreció ayuda acabar las asignaturas de libre elección que le faltan para acabar la carrera. Se trata de 30 créditos, que equivaldrían a algo más de dos asignaturas.

Anoche, la Universidad anunciaba en la red social Twitter: "La Universitat de Barcelona pedirá explicaciones a la alcaldesa Ada Colau por sus insinuaciones de hoy. No podemos permitir ninguna sombra de duda sobre nuestras titulaciones. Esperamos que cualquier sospecha sea denunciada pero de manera clara y puntual", escribió la institución y añadió: "Pedimos responsabilidad y rigor a nuestros políticos, y les invitamos a denunciar cualquier acción fraudulenta si tienen conocimiento".

Fuentes de alcaldía confirmaban ayer que Colau no denunció el ofrecimiento recibido. Precisaban que fue un comentario "anecdótico". Pero los partidos a la oposición no tardaron a pedir a la alcaldesa que denuncie los hechos que explicó. Desde el PSC, el líder del grupo municipal, Jaume Collboni, invitó a la alcaldesa a denunciarlo. "Si te hacen un ofrecimiento de estas características, es muy irregular", opinó el socialista. La líder del grupo municipal de Ciutadans, Carina Mejías, consideró que Colau fue oportunista. Alfred Bosch, de ERC, también la emplazó a denunciar ante la fiscalía. Y Alberto Fernández Díaz (PP) consideró que la alcaldesa "es oportunista, miente o no dice la verdad".