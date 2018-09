Barcelona multará el mal uso de los patinetes eléctricos

GREGO CASANOVA

Los usuarios del patín eléctrico aparcan los vehículos a gasolina por el ahorro económico, pero a la hora de subirse a su nuevo vehículo, no conocen correctamente la normativa de uso. De la media docena de usuarios preguntados ayer en varios puntos de Barcelona, tan solo uno de ellos conocía la ordenanza que regula la circulación de este tipo de vehículos. En general, dicen circular por el carril bici como manda la ordenanza, pero también reconocen hacerlo por la acera, lo que está prohibido. Mario de León de 62 años cambió en julio la moto por el patín para ir a la panadería en la que trabaja. Este filipino de 62 años lleva 29 años viviendo en Barcelona y desde hace dos meses se ha pasado a las dos ruedas por el ahorro económico que supone. “Antes iba en moto pero gastaba mucho dinero”, comenta. Camilo Díaz de 27 años también usa desde julio el patín para economizar gastos. Cada día va desde el barrio de El Clot a la empresa de Badalona en la que realiza las prácticas. Ninguno de ellos conoce la ordenanza. “Me llegó un correo y vi un par de noticias pero no sabía que la ordenanza ya había sido aprobada”, comenta Díaz. Tampoco tienen idea Francisco y Beatriz Muñoz, una pareja de 41 y 43 años respectivamente que salen de un supermercado en sendos patinetes. Esta pareja llegó a Barcelona desde Estados Unidos hace tres meses, y decidió que el transporte que utilizarían en su nueva ciudad sería el patín por la “comodidad” y por la “dificultad para aparcar” coches en el centro, donde residen. Donovan Arango de 38 años es el único que conoce la normativa de circulación, aunque duda sobre la obligatoriedad de obtener un seguro. También es el más veterano a bordo del patín, ya que hace cuatro años decidió convertirlo en su forma de transporte. “Entonces compré uno que pesaba 40 kilos”, indica señalando el moderno y ligero modelo de más 700 euros que ahora conduce. Este controlador de plagas atraviesa el Parque de la Ciutadella portando sus aparejos de trabajo en una mochila. Y asegura que el principal motivo por el que se pasó a las dos ruedas fue la protección del planeta y porque, según su experiencia, es el medio más práctico para ir a cada punto de su trabajo. “Me tengo que mover entre distintas zonas de Barcelona y con un coche o una moto no podría cruzar por aquí. Además, hay sitios en los que pierdes mucho tiempo con el transporte público” explica Arango.