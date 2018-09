Vecinos y ecologistas abandonan la mesa de Madrid Nuevo Norte “por falta de participación”

“La participación en este proyecto es una farsa y no se está escuchando a los vecinos”. Así de tajante se mostró ayer Ana Iglesias, de la Plataforma Zona Norte, para justificar la decisión de varias asociaciones vecinales y ecologistas de plantar este miércoles al Ayuntamiento en la mesa Madrid Nuevo Norte. Se trata de un foro convocado por el área de Urbanismo municipal para explicar a las entidades sociales el futuro desarrollo en el entorno de la estación de Chamartín. Este miércoles se celebra la cuarta jornada, pero las asociaciones convocadas por el Ayuntamiento y la empresa Distrito Castellana Norte, promotora de las obras, no acudirán “para no legitimar una participación inexistente”.

Entre las entidades que abandonan el proceso participativo se encuentran la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, el Instituto para la Democracia y el Municipalismo, el Club de Debates Urbanos y la propia Plataforma Zona Norte. Esta última es una coordinadora de asociaciones ciudadanas que agrupa a la mayoría de los colectivos de los barrios y distritos colindantes con el desarrollo (Chamartín, barrio del Pilar y Fuencarral) y cuenta con más de 2.500 socios.

“Nosotros apoyamos el proyecto en sus inicios, pero las tres reuniones a las que hemos sido convocados han sido desesperantes, no nos han dado información ni documentación previa, y sentimos que no nos escuchan”, explica Ana Iglesias. Por eso, las entidades lanzan un comunicado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, explicando sus motivos para no acudir a la cita: “Consideramos una auténtica burla que se nos convoque para informarnos de una propuesta que, atada y bien atada, ya fue presentada el 27 de julio con pompa y boato en el Palacio de Cibeles. El Consistorio no nos invitó entonces, pero sí lo hace ahora ¿Con qué objeto, si todos los parámetros y condiciones de la operación urbanística se han gestado y decidido en lugares ajenos a los focos y al margen de la ciudadanía?”.

Iglesias desgrana sus principales objeciones al proyecto: “No nos gusta el centro de negocios mastodóntico con unos derechos de edificabilidad muy altos, que no está reflejado en la maqueta, ya que va a ser mucho más grande de lo que parece. Esto va a ser una barrera física importante en la zona, va a generar un movimiento de vehículos muy importante y va a crear graves problemas medioambientales”. Además, critica que se considere zona verde “a una losa de hormigón sobre las vías del tren”.