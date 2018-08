Franco ‘resucita’ disfrazado de Frankenstein en plaza Urquinaona

Un muro en la céntrica plaza Urquinaona de Barcelona amaneció ayer con la imagen del dictador Francisco Franco caracterizado como Frankenstein y junto a una lápida que rezaba: “Despertar el pasado”.

La imagen es obra del artista urbano TvBoy y en ella aparece el caudillo vestido de militar, con tornillos en las sienes y los brazos estirados hacia delante. Una imagen que pronto ha comenzado a reproducirse y extenderse en las redes sociales.

“Hace unos días estaba mirando las noticias con toda la polémica de la exhumación de Franco y se me ocurrió que cada vez que alguien remueve el pasado resucitan los monstruos. Fue entonces cuando se me ocurrió unir Franco y Frankenstein”, aseguraba ayer el autor a EL PAÍS.

TvBoy asegura que no hace arte político sino “sátira”. “Además, me interesan mucho las interpretaciones que genera el arte en el espectador, sea o no sea coincidente con mi ideología”, afirma. El artista, residente en Barcelona pero de origen italiano, lamenta que con la polémica de los lazos amarillos “también se están removiendo pasados que no sabemos qué monstruos resucitarán”.

TvBoy es un reconocido artista callejero que define su corriente pictórica como Urban Pop, una tendencia que acumula inspiraciones de otros artistas como Andy Warhol con arte urbano. Ha plasmado sus obras callejeras en ciudades como Roma, Nápoles, Berlín, Florencia y, sobre todo, Barcelona. De hecho, una de sus últimas creaciones todavía permanece en el paseo de Gràcia junto a la Plaza Catalunya de la capital Catalana. En esa creación, titulada Peace for Catalonia, aparece Quim Torra besándose con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

TvBoy ya era un artista reconocido cuando, en enero de 2017, inmortalizó a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, disfrazada de Wonder Woman cerca del Ayuntamiento de Barcelona. La obra duró solo unas horas, pero días más tarde volvió a colocar la imagen de la primera edil disfrazada de santa. La obra tuvo el mismo final.

En otras ocasiones, TvBoy ha caracterizado a Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera como si se tratara de Tortugas Ninja. Disfrazó a la alcaldesa Manuela Carmena de superhéroe. En una de sus obras más famosas aparecen Messi y Cristiano Ronaldo besándose en la boca. También hizo que se besaran Kim Jong-Un y Donald Trump o el presidente de los Estados Unidos y el papa Francisco.