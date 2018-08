Arroyomolinos subsana el “error” que mantenía en el gobierno local a un concejal investigado

Juan José González, el concejal expulsado de Ciudadanos e investigado en la Operación Enredadera, no formará parte del nuevo Gobierno de Arroyomolinos. Este jueves ha sido corregido el decreto fechado el 17 de agosto que lo incluía entre los miembros de la Junta de Gobierno Local por “un error de transcripción”, según la versión del alcalde, Andrés Martínez, y su partido, Ciudadanos. A González le sustituye en el documento Juan José López, el edil que tomó el acta en sustitución de Carlos Ruipérez, el alcalde dimitido.

La formación de la junta definitiva se ha comunicado mediante un nuevo decreto este 23 de agosto. En él se subsana el “error material” cometido con el nombramiento de González días atrás. El órgano colegiado queda compuesto por Francisco Ferrero, del Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr), como primer teniente de alcalde; Juan Carlos García González, concejal no adscrito y antiguo miembro del PSOE como segundo teniente de alcalde; Juan José López, de Ciudadanos y en lugar de González; su compañero Víctor Manuel García de la Rosa; y José Vicente Gil, edil no adscrito y también antiguo miembro del grupo socialista. El documento será remitido al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocm) para su publicación.

“Es un error que vamos a corregir”, explicó Martínez después de advertir el fallo. El nuevo alcalde fue elegido para el cargo el 14 de agosto en sustitución de Ruipérez, que abandonó el puesto y el acta tres semanas antes, después de que Ciudadanos amenazara con expulsarle. Martínez logró la alcaldía gracias al apoyo de los tres representantes del Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr), dos de los tres de Arroyomolinos Sí Puede y los tres ediles no adscritos. Entre ellos, dos antiguos miembros del PSOE y Juan José González, el concejal expulsado de Ciudadanos el 18 de julio e investigado en la Operación Enredadera, una red que adjudicó ilegalmente decenas de contratos para el control del tráfico en 44 Ayuntamientos de toda España.

“A golpe de titular”

“Ciudadanos actúa a golpe de titular. Hoy, seis días después de la firma del decreto, por fin lo han cambiado y han sacado del gobierno al concejal imputado por corrupción. Nos preguntamos si hará lo mismo con los tránsfugas. Si el alcalde les quitará las delegaciones”, ha señalado Ana Millán, portavoz del PP. En su opinión, ha sido la presión sobre la formación que preside Albert Rivera lo que ha “conseguido” que el concejal investigado no integre el gobierno. “Ciudadanos intenta dar lecciones de lucha contra la corrupción, pero antes debería aplicárselas a sí mismo”, insiste Millán.

Pilar Sánchez, del PSOE, también criticó con dureza la inclusión de González como miembro de la junta de gobierno en el decreto del 17 de agosto. Aseguró estar “alarmada” y sentir “vergüenza” porque, además de este hecho, el equipo de Gobierno lo integraran dos tránsfugas, Juan Carlos García y José Vicente Gil, concejales no adscritos que abandonaron las filas socialistas el 11 de julio, cuando su partido decidió romper el vínculo con Ciudadanos y PIArr en virtud de un compromiso ético en el que se comprometían a no gobernar con investigados.

Martínez no reconoce a los antiguos miembros del grupo socialista como tránsfugas. En su opinión, para ello deben darse unas condiciones que no se dan, ya que ambos ediles no mejoran su situación económica con el cambio. El nuevo regidor sí ha reconocido el error con González y ha reaccionado subsanándolo seis días después. “No nos hemos dado cuenta. Es fácil confundirse si tiene el mismo nombre (de pila) que el concejal que debía aparecer”, se excusó el alcalde.