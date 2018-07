Dimite el alcalde de Arroyomolinos, investigado por corrupción

Carlos Ruipérez ha anunciado este viernes que dimite como alcalde de Arroyomolinos. Tampoco seguirá como concejal, según ha comunicado por escrito a Ciudadanos. Ruipérez hará oficial su renuncia en el pleno del 26 de julio, donde explicará los motivos que le han llevado a tomar la decisión, a la que le empujaban su partido y la oposición por estar investigado en la Operación Enredadera. Los partidos tendrán 10 días para presentar candidatos a liderar el Gobierno municipal.

Fuentes de Ciudadanos han confirmado a EL PAÍS que Ruipérez ha dirigido una carta al secretario general de la formación, José Manuel Villegas. En ella ha explicado que la demora en su decisión se ha debido a su delicado estado de salud, por el que la semana pasada tuvo que ser hospitalizado varios días. El regidor de la mayor localidad que gobierna Ciudadanos en Madrid (lo hace también en El Molar y Villanueva del Pardillo) ha seguido el artículo 10.3 de los Estatutos de Ciudadanos y el compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que deben firmar todos los cargos públicos de la formación naranja.

El artículo en cuestión establece que los representantes institucionales y los cargos orgánicos de Ciudadanos deben poner todos sus cargos a disposición del Comité Ejecutivo en caso de ser investigados judicialmente por un delito de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro de los comprendidos en el título XIX del Código Penal. Ruipérez está imputado en la Operación Enredadera, que investiga una presunta trama de corrupción en la contratación de sistemas de control de tráfico en decenas de municipios de toda España. Ciudadanos le había abierto ya un expediente de expulsión, que se encuentra en fase de alegaciones, aunque él no había presentado ninguna.

Una nueva etapa

Ruipérez llegó al poder en 2015 tras un pacto de investidura con PSOE y el Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr). El PSOE formalizó el miércoles su salida del gobierno. Sin embargo, dos de los tres ediles de su formación, Juan Carlos García y José Vicente Gil, anunciaron que abandonaban el partido y pasaban a ser concejales no adscritos para mantener sus responsabilidades en el Gobierno municipal. Este viernes el PP amenazó con presentar una moción de censura si el regidor no dimitía en un máximo de 48 horas. No ha hecho falta. Los populares han valorado positivamente la decisión de Ruipérez. "Ahora se abre una nueva etapa y, como partido más votado que fuimos en las últimas elecciones, debemos liderarla", ha indicado Andrés Navarro, presidente del PP en la localidad.

A partir del 26 de julio, el PP tendrá 10 días para presentar un candidato que lidere el nuevo Gobierno municipal, algo que ya han anunciado que harán. Sin embargo, los populares desconocen si otros partidos, incluido Ciudadanos, formalizarán alguna candidatura. De momento no han hecho ninguna declaración al respecto. El PSOE ha valorado la decisión de Ruipérez como "acertada", pero solicita también la dimisión del primer teniente de alcalde, Juan José González, que "está siendo investigado por el mismo caso que Ruipérez". La portavoz socialista, Pilar Sánchez, sostiene que hasta que no suceda "no se puede cerrar el problema".