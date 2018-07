El PP de Arroyomolinos da 48 horas al alcalde para que dimita

El PP de Arroyomolinos ha dado un ultimátum de 48 horas al alcalde. Los populares han anunciado este viernes que registrarán una moción de censura si Carlos Ruipérez, investigado en la Operación Enredadera, no dimite en ese plazo de tiempo. Para presentar la moción necesitan la firma de 11 concejales, por lo que deben involucrar a otros partidos, con los que dicen haber iniciado contactos. Ciudadanos sostiene que mantiene abierto un expediente para expulsar al regidor de la localidad más habitada de las tres que gobiernan en la región.

“Ni las ejecutivas de Ciudadanos, PSOE y PIArr, ni los concejales, que ignoran sus resoluciones, aportan ninguna solución a la situación de caos en la que Ruipérez ha sumido a Arroyomolinos tras ser detenido”, señala Ana Millán, portavoz del PP en la localidad. Ante esa circunstancia, considera que, a su partido, que fue la fuerza más votada en las pasadas municipales (siete concejales de 21), no le queda más remedio que promover una moción de censura. Ciudadanos, PSOE y PIArr suscribieron un pacto de gobierno en 2015 del que emanó un compromiso de regeneración democrática que obliga a separar de inmediato de cualquier cargo imputado (ahora investigados) por corrupción política hasta que se resuelva por completo el procedimiento judicial.

La portavoz del PSOE en Arroyomolinos, Pilar Sánchez, remitió el miércoles una carta a Ruipérez para formalizar la salida de su partido del gobierno tripartido. Sin embargo, dos de los tres ediles de su formación, Juan Carlos García y José Vicente Gil, han anunciado que abandonan el PSOE y pasan a ser concejales no adscritos. De esa forma mantienen sus responsabilidades en el Gobierno municipal. Sánchez explica que Gil ya anunció en el pleno del 28 de junio que dejaba el PSOE por “desavenencias con la dirección del partido”, algo que la portavoz socialista achaca a un expediente disciplinario que se le abrió en abril por un caso interno. El caso ya ha sido instruido por la dirección federal, que es la que tiene la última palabra para calificar los hechos.

Sánchez prefiere no pronunciarse sobre la moción de censura y sostiene que a partir de ahora cualquier escenario es posible ya que algunos de los concejales de la formación naranja (son cinco, contando a Ruipérez) estudian pasar también a no adscritos. “Ciudadanos presentó un candidato que ahora no termina de expulsar, el alcalde no se decide a dimitir, el PSOE quiere romper el pacto, pero es el propio PSOE el que está roto, y los independientes del PIArr sólo esperan no perder sus puestos. Esto no puede seguir así”, subraya Millán para legitimar la moción de censura.

Una portavoz de Ciudadanos confirma el expediente para expulsar al alcalde del partido sigue abierto, pero que se trata de un procedimiento que lleva tiempo y que ahora está en la fase de alegaciones. Sin embargo, desconoce si Ruipérez ha presentado alguna. Que este sea expulsado finalmente del partido no garantiza que deje la alcaldía, ya que el acta es personal.