Folclore catalán e hispano por la memoria histórica

El perfil más bajo de música en directo en la ciudad tiene lugar, sin lugar a dudas, cada año en el penúltimo fin de semana completo de agosto. Se han acabado las fiestas castizas, la gente anda en las playas y ni siquiera todos los clubes que mantienen viva la llama los 365 días andan a tope. El Café Central es el único que no ceja ni una sola noche del año y durante varias semanas tiene en su escenario al gran Chano Domínguez, el pianista que mejor ha entendido la fusión flamenca y que anda celebrando sus cuarenta años de carrera. Pero esta larga tanda de noches de Chano en el Central no es siempre bajo el mismo formato y así desde ayer hasta el domingo (21.00. 20 euros) estará Chano acompañado de New Flamenco Sound.

Estas noches piden conciertos al aire libre y así en el auditorio del parque de la Cuña Verde de O'Donnell habrá hoy viernes (21.00. Gratis) buen jazz actual con los británicos Gogo Penguin. Forma parte de Veranos de la Villa, donde también entra la actuación de mañana sábado (21.00. Gratis) del Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, que correrá a cargo del dúo formado por el guitarrista Marcel Bagés y la cantante María Arnal. Entre ambos, y de una manera poco ortodoxa pero con mucho respeto, le han dado una vuelta a canciones tradicionales del folclore catalán, y en su disco debú, 45 cerebros y un corazón, rinden, entre otras cosas, estremecedor tributo a los olvidados muertos en las fosas comunes y cunetas de la represión franquista.

A la memoria también de esos muertos se celebra mañana sábado en Bustarviejo un concierto de música hispanoamericana a cargo del dúo formado por Manuel Álvarez Ugarte, con sus guitarras y charangos, y Sergio Menem, con su cello. Será en el Destacamento Penal Franquista y lo organiza la Asociación Los Barrancos, con la que hay que ponerse en contacto para poder asistir, pues es gratis pero el aforo limitado.

La sala Galileo Galilei cuenta hoy viernes y mañana sábado (21.00. 18 euros) con el saxofonista estadounidense Lou Marini, fiel a su cita anual para acompañar a Red House, donde anda esa pareja de guitarristas brutales que son Franz Espinoza y Enrique Simón. Marini llegó a militar en Ten Years After, tocar para Zappa y en la banda que hacía de The Blues Brothers en la película del mismo nombre. El Berlín también afloja su intensidad, pero no su calidad, y hoy viernes (22.00. 10 euros) propone al asombroso trombonista Norman Hogue, que hará un tributo a Louis Prima, el trompetista de origen siciliano que llenó de swing la Norteamérica de las décadas mediadas del siglo pasado. Ahí mismo sonará Brasil mañana sábado (22.00. 20 euros) con el cantante Saulo Oliveira al frente de la banda Samba y Algo Más.

Las fiestas de Leganés reciben hoy viernes (23.45. Gratis) en el recinto ferial al cantautor David Torrico, mientras que en la plaza de la Constitución de Torrelodones se lanzan hoy viernes con un tributo a Sabina y mañana sábado con el rock de Errata y Etiqueta Negra. En el parque de La Nava de Valdemorillo desde las ocho de la tarde del sábado, y gratis, se disfrutará de un cartel triple con Zree, y su folk-rock irlandés y tabernario, como estrellas, que actuarán tras el blues-rock de Rockets Blues Band y Seventyfour. Pero no todo va a ser gratis en los pueblos, pues para ver y disfrutar esta noche (Estadio Municipal. 23.00) de los veteranos Hombres G en Serranillos del Valle, hay que apoquinar 13 euros.