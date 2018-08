DJ Nano: “Estamos a años luz de Berlín en música electrónica”

Cuando un jovencísimo José Luis de los Cobos repartía pasquines en puertas de discotecas de Madrid, tenía claro que terminaría ocupando la cabina del disc jockey. Con lo que ganaba compraba discos, y cuando le llegó para sus primeros platos, decidió dar el salto. Han pasado algo más de dos décadas y DJ Nano es hoy, a sus 41 años, uno de los hacedores de música electrónica con más proyección dentro y fuera de España. Acaba de lanzar su primer disco de larga duración con canciones propias, Corazón & X.

“La primera vez que escuché música electrónica me quedé extasiado, y decidí que me acompañaría toda mi vida”, cuenta. Lo hemos pillado al vuelo en la estación de Atocha, recién bajado del AVE procedente de Barcelona. Pasará una noche en la capital y al día siguiente continuará con su extensa gira veraniega. “La respuesta al disco está siendo mucho más grande de lo que imaginaba”, reconoce, “ya vamos por la tercera edición. ¡Se agotan los CD, ahora que ya casi nadie se compra música en formato físico!”.

Aunque ya tiene más de cien canciones propias en el mercado, nunca había lanzado un elepé. “He tardado tanto porque me lo he tomado como un trabajo profundamente personal. Y la música electrónica va muy rápida, los sonidos enseguida se quedan desfasados. Por eso he acabado algunos discos que luego terminaba desechando. Yo quería que fuera atemporal, y eso me ha costado muchísimo, pero el esfuerzo ha merecido la pena”, explica.

Corazón & X es un caleidoscopio de canciones bailables, que recorre desde la electrónica más actual hasta reminiscencias de la música disco de los años ochenta, e incluso coquetea con el hip-hop. “Cuando empecé a pinchar hacía un techno más duro, más underground”, cuenta DJ Nano, “pero con el tiempo me he vuelto más positivo y enérgico. Mi meta es que la gente disfrute y baile con lo que hago. No me gustan las etiquetas, y hoy en día, el house, el techno o el trance se entremezclan mucho más que antes”, cuenta quien no tiene prejuicios en insertar algún tema de rock en sus sesiones, con tal de que el respetable gaste zapatilla a placer.

Empezó a hacerse un nombre en la capital a principios de los años noventa, en discotecas míticas como Oh! Madrid, Archi, Mondino, y Ku Madrid, y hoy gira con frecuencia por países como Inglaterra, Francia, Bélgica, Alemania o Italia, entre otros, pero DJ Nano nunca ha perdido de vista a su ciudad natal. Precisamente aquí organiza Oro Viejo, una fiesta en la que se recuperan temas de música electrónica de décadas pasadas. “Me fastidiaba que ciertas canciones pasaran al olvido. Decidí hacer un evento para dar un repaso a la historia de la música electrónica. Empecé yo solo, y ahora se ha convertido en algo muy grande que se celebra en Ifema, durante ocho horas, ante 14.000 personas. Es una fiesta muy madrileña, pero ahora la estamos exportando a otras ciudades”, explica.

En sus más de 20 años de carrera ha sido testigo de los cambios en la cultura club de la capital. “En este tiempo han pasado muchas cosas, han cerrado salas porque las licencias son cada vez más duras, y ha habido parones por tragedias como la de Madrid Arena”, dice. Y añade: “Pero Madrid sigue siendo un buen sitio para escuchar música electrónica. Hay locales como Mondo, que lleva años programando música underground, y otros más comerciales como Fabrik, e iniciativas como Brunch in the Park o el festival A Summer Story, que demuestran que las cosas se están moviendo”.

La comparación con Berlín es inevitable: “Aún estamos a años luz, porque no tenemos su apoyo institucional” a los clubes de electrónica, opina. Y concluye: “Berlín es la capital mundial de la electrónica, por detalles como que tienen un alcalde diurno y otro nocturno. No sé si veremos algo así en Madrid alguna vez”.