Ciudadanos apuesta por el continuismo en Arroyomolinos

Ciudadanos mantendrá la alcaldía en Arroyomolinos. El partido ha decidido proponer como candidato en el pleno de este martes a Andrés Martínez, concejal de Urbanismo con Carlos Ruipérez, que dimitió el 26 de julio por estar investigado en la Operación Enredadera. Martínez necesita 11 votos de los 21 concejales que forman la Corporación, un número con el que contará previsiblemente. El PP, la fuerza más votada en las últimas elecciones municipales, ha calificado la situación como un “fraude democrático”.

La formación naranja cuenta con cuatro ediles tras la expulsión de Juan José González, ahora concejal no adscrito, regidor en funciones y también investigado en la Operación Enredadera, una red que adjudicó ilegalmente decenas de contratos para el control del tráfico en 44 Ayuntamientos de toda España. Ciudadanos necesita sumar al menos siete votos para mantener el poder. Contará con el apoyo de los tres representantes del Partido Independiente de Arroyomolinos (PIArr), hasta ahora su socio de gobierno junto al PSOE.

Los socialistas decidieron abandonarlo el 11 de julio, después que Ciudadanos incumpliera el compromiso por el que los ediles investigados debían dejar el acta. Sin embargo, dos de sus tres concejales abandonaron el partido y pasaron al grupo de los no adscritos. También votarán a favor de Martínez y continuarán en su equipo de Gobierno. “Está todo pactado. Ciudadanos gobernará con los tránsfugas, algo que tanto critica Albert Rivera (líder nacional)”, se queja Pilar Sánchez, portavoz del PSOE. Y añade: “Ciudadanos se presenta como el partido regenerador y, cuando le toca hacerlo, da un paso atrás”.

Línea continuista

“Primero necesito tener apoyos. Luego veremos la composición del gobierno. No sé si estarán los antiguos concejales del PSOE, para mí no son tránsfugas. Quién no estará es Juan José González, pero no puedo evitar que me apoye en la investidura”, reconoce Martínez. Para completar alcanzar la alcaldía también necesita a los concejales de Arroyomolinos Sí Puede, grupo vinculado a Podemos, que ya han anunciado que apoyarán a Martínez “por ser honesto”, pero que en ningún caso entrarán en el Gobierno municipal.

La postura contrasta con la dirección regional de Podemos, que el sábado en un tuit escribió: “El felpudo naranja del PP mantiene el gobierno del caso Enredadera… No vienen a cambiar nada, solo a mantener la corrupción en nuestras instituciones”. Martínez, un empresario de 54 años, asegura que tendrá una línea continuista: “Hay proyectos que debemos terminar”. Ana Millán, portavoz del PP (siete concejales), ha anunciado que presentará su candidatura a la alcaldía, aunque asume que no logrará los apoyos necesarios. Y subraya: “La ley electoral lo permite, pero los ciudadanos no dieron los votos a los partidos minoritarios para gobernar”.