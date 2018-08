El boicoteo al Rey pierde fuerza tras el rechazo de la ANC

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad independentista, secundó ayer la idea de Òmnium de separar las manifestaciones en rechazo a Felipe VI de la conmemoración, el viernes, de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils. La posición de ambas organizaciones deja solos al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la CUP en una posición favorable a boicotear la presencia del jefe del Estado en la capital catalana. El independentismo no le perdona al Monarca su discurso del 3 de octubre pasado, en el que criticó la “irresponsabilidad” del Govern por convocar el referéndum ilegal del 1 de octubre.

“Es un acto que tiene que estar centrado en las víctimas. Yo no asisitiré pero no nos corresponde a nosotros impulsar nada que entorpezca este espíritu”, dijo ayer la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.. El jueves, Marcel Mauri, portavoz de Òmnium Cultural, planteó la misma línea de acción. “El protagonismo corresponde a las víctimas de los atentados y a sus familiares. Que nadie intente tener un protagonismo que no le corresponde”, dijo.

En el pasado, ambas entidades han participado activamente en acciones como caceroladas o pitadas en contra del Monarca. Ahora coinciden en intentar separar las dos reivindicaciones, si bien no desisten de sus críticas al Rey. La ANC y Òmnium se ubican así en un punto medio entre el “todo el mundo es bienvenido” que inspira el acto preparado por la alcaldesa Ada Colau y el sector más radical del separatismo que intenta borrar a toda costa la presencia del jefe del Estado en Cataluña.

Felipe VI está en la mira del independentismo porque considera que su discurso de dos días después del referéndum del 1 de octubre, que fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, se alineó con las tesis del Gobierno y, por tanto, entienden que justificó la actuación policial. “Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones”, dijo ese día Felipe VI.

Se trata de unas palabras por las que todos los partidos independentistas, empezando por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, consideran que el Monarca debe pedir perdón. De hecho, es una de las condiciones que el presidente ha impuesto para normalizar las relaciones con el Rey. Con todo, la Casa Real informó ayer de que Felipe VI y doña Letizia, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estarán el viernes en el acto que se celebrará en la plaza de Cataluña.[TEX] Pese a las gesticulaciones antimonárquicas, como la previa a la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, Torra siempre ha t[/TEX]erminado apareciendo en la foto con el Monarca.

Rechazo sin paliativos



El presidente catalán no ha azuzado a abuchear al Rey durante el acto del 17-A de una manera directa, pero plantea un rechazo sin paliativos. “Nosotros no le hemos invitado” o “Cataluña no tiene rey” son las dos frases con las que ha toreado, de momento, la polémica.

Pese a todo, desde el grupo parlamentario de Junts per Catalunya aseguran que sí participará en la ceremonia de Barcelona y en los otros actos que se están planeando, como el homenaje ante la cárcel de Lledoners (Barcelona) para el exconsejero Joaquim Forn, en prisión preventiva por un supuesto delito de rebelión.

El PDeCAT asistirá a los actos. Sin embargo, su vicepresidenta, Míriam Nogueras, alertó ayer en una entrevista a la Cadena SER de lo que considera “una operación de lavado de cara de la monarquía”, con el objetivo de desmarcarla de la aplicación del 155 “y la violencia policial del 1-O”.

La CUP, por su parte, ha sido más transparente en su posicionamiento. La diputada anticapitalista en el Parlament Natàlia Sànchez confirmó ayer que su formación no asistirá al acto de homenaje en Barcelona para evitar coincidir con el Monarca. “No tenemos nada que hacer en un acto con un cómplice de la venta de armas en países que alimentan la violencia como la que vivimos el 17 de agosto en Barcelona”, denunció la parlamentaria. Sànchez no descartó que se puedan repetir abucheos a Felipe VI, “como ya ha ocurrido en otras ocasiones”.