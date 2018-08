La ANC se suma a Òmnium y no impulsará acciones contra Felipe VI el 17-A

La CUP no asistirá a la manifestación por la presencia del Rey

La CUP no asistirá al acto oficial de homenaje a las víctimas de los atentados del año pasado en Barcelona y Cambrils para no coincidir con el Rey. Así lo ha confirmado esta mañana la diputada Natàlia Sànchez en una entrevista a RAC-1. "No tenemos nada que hacer en un acto con un cómplice de la venta de armas en países que alimentan la violencia como la que vivimos el 17 de agosto en Barcelona", aseguró.

Sànchez se mostró solidaria con las familias de los muertos y las víctimas pero ha aclarado que "hay que entender la situación geopolítica" y no ha descartado que se puedan repetir abucheos a Felipe VI, "como ha acurrido en otras ocasiones". Para la diputada anticapitalista, "las autoridades locales y catalanas, la Generalitat, tampoco deberían asistir, y así se lo hemos comunicado".