La oposición reprueba por tercera vez a Colau por la crisis con el ‘top manta’

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido reprobada este miércoles por la mañana por PDeCAT, ERC, Ciudadanos, PSC y PP como responsable de seguridad de la ciudad. Es la tercera reprobación que encaja la líder de Bcomú desde el pasado mes de abril. Entonces la oposición criticó al gobierno municipal por su gestión en la crisis de los narcopisos de Ciutat Vella. A finales de junio, la oposición (con excepción de la CUP) se unió para desaprobar “la mala gestión económica” del equipo municipal. Esta mañana, la oposición –con excepción de nuevo de la formación anticapitalista– se ha unido y ha criticado a Colau por no resolver problemas de seguridad como los narcopisos, los ataques a intereses turísticos y el top manta.

La comisión extraordinaria de este miércoles por la mañana es la segunda que se celebra en agosto durante este mandato. Precisamente el año pasado la oposición convocó otra tras los ataques de Arran a objetivos turísticos. Colau no ha acudido a la comisión. De hecho, como todos sus antecesores, nunca está presente en las comisiones.

La oposición ha aprovechado para cargar contra las políticas de la primera edil y de Bcomú en materia de seguridad en una comisión convocada después de que un grupo de manteros agredieran a un turista en plaza Cataluña.

El concejal del PDeCAT Raimond Blasi ha calificado de “falta de respeto” que la alcaldesa no haya hecho un paréntesis en sus vacaciones pese a la situación de inseguridad en la ciudad. Blasi ha afirmado que Colau nunca ha contado con el apoyo de la Guàrdia Urbana y ha criticado el papel de Laia Ortiz como alcaldesa accidental – de hecho se ha dirigido a ella como “alcaldesa accidentada”– exigiendo refuerzos a los Mossos d’Esquadra. “La ciudad está viviendo una sensación de desgobierno, de ruina total”, ha denunciado. “La seguridad se les ha escapado de las manos. Hace un año hablábamos de turismofobia, que no se ha solucionado. No han cumplido los acuerdos en la lucha contra los narcopisos, exigimos los acuerdos de la mesa del top manta y la venta ilegal. No hay soluciones sencillas pero ustedes hacen de pirómanos y bomberos a la vez. Barcelona no necesita una salvadora ególatra sino un equipo de personas trabajadoras”, ha concluido.

La líder de Ciudadanos, Carina Mejías, ha calificado la gestión de la alcaldesa como un “fracaso”. “Vivimos un desgobierno. ¿No ven el desborde del top manta? ¿Y la violencia del Raval? Los gobernantes serios se ponen al frente de la crisis. La Guàrdia Urbana ha alertado de que la situación no es segura, los vecinos de la Barceloneta se han organizado para explicar que hay cosas que no se pueden hacer. En el Born los empresarios apartan la seguridad con dinero de sus bolsillos. Los gremios de la ciudad se organizan contra el top manta… ustedes crean más problemas de los que solucionan”.

Alfred Bosch ha sido especialmente duro con la gestión de Bcomú. “Ada Colau ha abandonado la ciudad a su suerte”, ha sostenido. El líder de ERC ha mantenido que desde los partidos de izquierdas debe defenderse la seguridad pública. “Barcelona acabará convirtiéndose en la narcocapital de Europa”, ha denunciado.

Montserrat Ballarín, del PSC, ha obviado que hasta hace unos meses los socialistas eran socios de gobierno de Bcomú. Ballarín ha calificado de “irresponsable” no condenar la turismofobia y ha asegurado que la alcaldesa está en “todos los lugares menos donde hay problemas”.

El PP ha votado a favor de la reprobación pese a no haber sido de los partidos impulsores ya que consideran que la Generalitat también es responsable de los problemas de seguridad de la ciudad. Alberto Fernández Díaz ha recordado al resto de grupos de la oposición algunas propuestas y políticas que no han mejorado la situación de Ciutat Vella. “La inseguridad no hace vacaciones”, ha alertado.

La CUP no ha participado en la comisión alegando que ha sido un “acto de precampaña electoral que no tiene ninguna intención de incidir en las condiciones de vida de las vecinas”.

La alcaldesa accidental, Laia Ortiz, respaldada por el tercer teniente de alcalde, Jaume Asens, la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, y el concejal de presidencia Eloi Badia junto con el comisionado de seguridad, Amadeu Recasens, ha condenado la agresión al turista y ha asegurado que el gobierno de Bcomú “trabaja para garantizar la convivencia”. Ortiz ha culpado a la oposición de crear una “alianza contra Barcelona” y ha calificado las críticas de ataques electoralistas. También ha recordado que los principales problemas de la ciudad son el acceso a la vivienda, la masificación y el paro. Ha criticado a Carina Mejías por denunciar los problemas de la ciudad haciendo “tuits desde la playa”; a Bosch le ha afeado el hecho de hablar de la capital catalana como una “narcocapital” y ha subrayado que el “PSC ha pasado de decir que Barcelona es una ciudad solvente a decir que es un caos”. La alcaldesa accidental ha asegurado que toda la oposición ha adoptado el papel que tradicionalmente adoptaba el líder del PP, Alberto Fernández Díaz, y ha recordado al PDeCAT: “Ustedes multiplicaron por cuatro el número de pisos turísticos en la Barceloneta”.