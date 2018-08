Viajeros del metro afean a una pasajera sus comentarios racistas sobre una niña en Madrid

La pasajera se encara desde su asiento a varios pasajeros. Iram Martínez

Varios usuarios de Metro de Madrid increparon este martes a una mujer cuando, desde su asiento en un vagón de la línea 5, comenzó a regañar a una niña de cinco años ya su madre, ambas extranjeras, por ocupar una de las plazas del vagón. Estos días, parte de la línea 2 del metro de la capital está cerrada por reparaciones, por lo que el resto de líneas que pasan por el centro llevan a más viajeros de lo habitual.

Iram Martínez, fotoperiodista, que asistió al episodio, no dudó en sacar su móvil para grabar lo que estaba pasando. "Estaba en la línea 5, cogí el tren en la estación de Chueca y, cuando paró en Callao, subió una mujer con su hija de 5 años. La madre sentó a la niña y, entonces, una mujer empezó a increparle diciéndole que no podía ocupar el asiento porque no había pagado", relata Martínez en conversación con EL PAÍS.

Reacción de la gente

"La mujer comenzó a gritar y la niña se asustó", continúa su relato el fotógrafo. "En una ocasión, la mujer afirmó que los extranjeros cuando van a la Seguridad Social les atienden primero que a los españoles a pesar de que no la pagan. En ese momento, otros pasajeros del vagón comenzaron a pedirle que se callase. Lo grabé todo porque me pareció bien que se viera la reacción de la gente", concluye.

En el vídeo puede verse que la mujer dice que en el vagón hay gente que guarda silencio porque piensan como ella. En ese momento, Martínez alza la voz y dice: "Me callo porque me da vergüenza lo que está diciendo". Los viajeros intentan hacer razonar, sin éxito, a la mujer, especialmente cuando reitera que los inmigrantes no pagan la Seguridad Social. "Llevo 13 años en España trabajando para este país", le ha replicado el fotoperiodista.