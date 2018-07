Ciudadanos impulsa una campaña para retirar los lazos amarillos del espacio público

Ciudadanos ha iniciado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) una campaña para retirar lazos amarillos del espacio público al estimar que son elementos partidistas no compartidos por toda la ciudadanía. El Tribunal Superior de Justicia dictó el pasado martes una sentencia en la que ordenó al Consistorio de ese municipio no izar esteladas e insta a las instituciones a acatar la neutralidad del espacio público. El fallo, recurrido por el Consistorio, prohíbe a los poderes públicos colocar símbolos partidistas pero no menciona que deban retirar los que coloquen los particulares.

El popular Xavier García Albiol anunció el jueves que impulsará una campaña para que se retiren las esteladas y el concejal de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, pidió a Ada Colau que retirara el lazo amarillo del balcón consistorial. Ciudadanos ha ido más allá y bajo el lema Son de todos, cargos electos del partido han empezado ya la campaña. En un vídeo en la red, se ve a varios militantes quitar lazos amarillos colgados en la farola de un parque y los de la valla de un solar que discurre en paralelo a una autovía.

Inés Arrimadas, líder del partido, considera "intolerable" y sostiene que no es una "normalidad democrática" que, en su opinión, "el separatismo esté ocupando el espacio público". En unas declaraciones realizadas este sábado en la carpa que su partido tiene en la plaza de España, en Barcelona, Arrimadas ha señalado que la sentencia concuerda con su postura. "Queremos que en Cataluña, las calles, las playas, las plazas, sean de todos, porque todos pagamos impuestos y tenemos derecho a un espacio público sin simbología ideológica", ha aseverado.

El partido ha denunciado una agresión a su sede en Lleida

"Estamos haciendo una campaña para hacer lo que el Gobierno no hace", ha subrayado Arrimadas, quien ha avanzado que a través de "una serie de actuaciones pacíficas" retirarán todos los símbolos "que son ideológicos", como "lazos o esteladas". "No son símbolos oficiales", ha insistido. El diputado de Ciudadanos Joan García afirmó que la campaña busca defender los derechos que tienen los vecinos de disfrutar de un espacio público “libre de injerencias políticas”. Arrimadas ha afirmado que no dejarán de pedir a los Ayuntamientos y al gobierno de Pedro Sánchez que "dejen de mirar hacia otro lado".

Ciudadanos ha presentado este sábado una denuncia en los Mossos d'Esquadra, después de haber sufrido un ataque con piedras lanzadas contra el local de su partido en Lleida. "Es una intimidación, una agresión, una actuación fascista", ha dicho Arrimadas. "No hay piedras ni pintura suficiente como para hacer callar al principal partido de Cataluña".