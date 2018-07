Un error de la Junta expulsa de la bolsa bilingüe a 139 interinos

Nadie en la Consejería de Educación previó en 2016 lo que pasaría cuando los opositores a profesor que aprobaran el examen y acreditaran el título de idiomas del B2 entraran también en una bolsa bilingüe. Ahora un juez ha anulado este procedimiento y ordena expulsar de la bolsa bilingüe a 139 interinos de Educación Física, a los que les seguirán otros tantos de Matemáticas y Geografía e Historia que accedieron a su plaza con el mismo procedimiento. Educación se valió de las oposiciones de 2016 para regular esas bolsas bilingües, antes extraordinarias y cubiertas por titulados sin oposiciones con la acreditación de idiomas, pero introdujo la modificación a destiempo, por lo que se creó un vacío legal respecto al modelo anterior, que beneficiaba a los que no opositaban.

“Si la Junta te llama para trabajar no puedes rechazar el puesto. Y ahora nos encontramos con que no vale para nada el tiempo desempeñado, algunos durante dos años. Ahora nos vemos fuera de la bolsa bilingüe, y nosotros no tenemos la culpa. Hemos aprobado las oposiciones, tenemos nuestro título de idiomas, y hemos trabajado”, asegura Luis Molero, portavoz de la plataforma de los 139 profesionales afectados, que avanza que mañana jueves han sido convocados para una reunión con la dirección de Recursos Humanos de la consejería. Tras recibir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 11 de Sevilla, la Junta de Andalucía ha asumido que el dictamen perjudica a estos interinos y no va a recurrir el fallo. “En estos momentos se valora jurídicamente las alternativas posibles para que una vez reingresado en su bolsa de origen, poder contabilizar el tiempo real y efectivo que han prestado como docentes”, alega la Consejería de Educación, que espera ofrecer una solución en las próximas días.

“La consejera, Sonia Gaya, estuvo hablando con nosotros 40 minutos en el Parlamento, al que fuimos invitados por Podemos, para analizar toda la casuística de nuestra situación y nos aseguró que nos dará una solución, a ver cuándo”, añade Molero. Este asegura que varios abogados vinculados con los afectados han pedido la nulidad de la sentencia porque no tuvieron la oportunidad de defenderse durante el juicio, al ser informados a través de una carta de la Junta una vez dictada la sentencia. “También hemos pedido que no se realice la colocación de los efectivos hasta que no se nos dé una solución”, avanza Molero, cuya plataforma ha convocado una manifestación el próximo lunes frente a la Consejería de Educación en Sevilla.