Míriam Nogueras, el triunfo del independentismo sin concesiones

La carrera política de Míriam Nogueras ha sido meteórica porque tiempos han sido propicios para su estilo: activismo de consigna en las redes, propaganda para demonizar al rival, nacionalismo sin complejos y fidelidad a la hoja de ruta unilateral. Estos son los ingredientes que en tres años han hecho que Nogueras pase de ser concejal en Cardedeu a número dos del PDeCAT y persona de confianza de Carles Puigdemont en el Congreso.

Nogueras (Dosrius, 1980) tiene el perfil de votante tradicional de la difunta CDC en el Maresme: de clase media acomodada, formada en la empresa familiar –Nogueras ha trabajado en la compañía textil de su padre– y asumiendo sin problemas la conversión del nacionalismo moderado convergente al independentismo unilateral. Su telegenia la llevó a tertulias en canales catalanes y de ámbito estatal, fama que compaginó con una hiperactividad en las redes sociales que la dio a conocer entre los sectores más militantes del nacionalismo. Entre 2015 y 2017 fue concejal de CiU en Cardedeu. En 2016 fue elegida diputada en el Congreso. Nogueras será la candidata del PDeCAT en las elecciones municipales de Mataró de 2019.

Su perfil es más liberal y nacionalista que el del portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, uno de los pocos dirigentes del ala socialdemócrata de CDC que quedan en pie. Nogueras compartía con Puigemont los recelos a ayudar al PSOE a recuperar la Moncloa, a diferencia de Campuzano o de la defenestrada coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal. Las primeras declaraciones de Nogueras como vicepresidenta han sido para avisar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a partir de ahora le será más difícil obtener el apoyo de su partido. Nogueras explicó en julio de 2017 al digital El Món que la función de los diputados independentistas en Madrid debía ser “facilitar la negociación de la secesión” entre el Gobierno y la Generalitat. Nogueras daba por hecho que tras la consulta ilegal del 1-O los mercados internacionales se pondrían al lado de la autodeterminación: “España no se puede permitir el lujo de perder el 20% de su PIB. El día 1 que dejen de cobrar, sus acreedores llamarán para decirles que inmediatamente se pongan de acuerdo con Cataluña”.

Nogueras fue una de las caras visibles del Cercle Català de Negocis (CCN), un colectivo empresarial de nacionalismo radical, o del movimiento antipeajes No vull pagar. En 2015, como ejecutiva del CCN, dijo a El Punt Avui que la independencia no provocaría la salida de ninguna empresa, todo lo contrario: “Estoy absolutamente convencida de que, si gana el sí, de aquí no marchará nadie. Bien, quizá alguna, como Freixenet, lo puede hacer, pero al resto les interesa estar aquí […] Incluso diría que más de una empresa puede trasladar su sede de Madrid a Barcelona”.

Nogueras es un exponente de la nueva política de brocha populista. En julio de 2016 difundió en Twitter una información de un usuario anónimo que aseguraba que Xavier Domènech, líder de En Comú Podem en el Congreso, pagaba 218 euros por noche de hotel en Madrid. “Y yo pago 49 euros en un hostal, pero el pueblo eres tú, ¿verdad? Va hombre va. Independencia”, escribió Nogueras la información anónima. En Comú Podem demostró que los datos eran falsos. Dos años después, Nogueras no ha borrado aquel mensaje.