“Elegimos Barcelona por la comida, los hoteles y la movilidad en la ciudad”

Vino a Barcelona por primera vez hace 30 años para una feria de Mackintosh. Volvió el 18 de agosto de 2017, un día después del atentado en La Rambla. Y ahora apuesta por la ciudad para instalar la feria puntera del audiovisual en Europa. Mike Blackman (1958, Georgetown Guyana) es el director de ISE (Integrated Systems Events), el congreso que se celebrará por primera vez en Barcelona del 2 al 5 de febrero de 2021 en el recinto Gran Via de Fira Barcelona. Se espera un impacto económico anual de alrededor de 400 millones de euros. En su última edición, en Àmsterdam, atrajo a 80.000 profesionales. Blackman lo deja claro: no son el sustituto del Mobile, "somos animales diferentes".

Pregunta: ¿Por qué la feria ISE dejará Ámsterdam y vendrá a Barcelona?

Respuesta: Ámsterdam ha sido maravilloso para nosotros y nos ha ayudado en nuestro éxito. Es muy fácil, accesible, vital, pero se nos ha quedado pequeña. Este congreso está creciendo a un ritmo del 10% por año en exhibidores, y del 7% al año en visitantes. Somos el mayor congreso en Holanda. Ya usamos todos los pabellones, no sería razonable pedir a los organizadores que construyeran un edificio solo para nosotros. Al final dijimos que era mejor movernos hacia un lugar más grande, y empezamos a mirar alrededor.

P: Visitaron ciudades como París, Milán, Berlín...

R: Miramos en estos sitios, sí, también Düsseldorf, Londres, Colonia… Teníamos varios criterios: la dimensión del lugar del congreso, la capacidad de los hoteles para acoger a los visitantes, nos preguntamos si tenían aeropuertos decentes… El 80% de nuestros visitantes vienen de fuera de Ámsterdam, y un 20% viene de fuera de Europa. Es un congreso muy internacional, y teníamos que estar seguros con el aeropuerto. Y fuimos adelgazando la lista hasta unos pocos candidatos, y escogimos Barcelona porque es una ciudad vibrante, que tiene que ver con la experiencia, con ver nuevas cosas. Cuando estás intentando atraer gente a un congreso, con el show no es suficiente, hay que darle un valor adicional.

P: ¿Qué fue lo más importante a la hora de escoger Barcelona?

R: Hicimos mucha investigación, no solo sobre el espacio del congreso. Los criterios más importantes son normalmente: el coste de viajar hasta el lugar del congreso, el coste de viajar por la ciudad, el del alojamiento, las oportunidades de entretenimiento. El resultado es que Barcelona salió elegida por la comida y el alojamiento, por el entretenimiento y por la movilidad dentro de la ciudad.

P: ¿Llamó a John Hoffmann, el organizador del Mobile World Congress, para pedir la opinión?

R: Todavía no. Pero tenemos muchas empresas que exhiben sus productos en su evento y en el nuestro, aunque no hacemos las mismas cosas, como Samsung, Huawei, Microsoft… Muestran diferentes productos y soluciones, pero muchas veces es la misma gente. Así que preguntamos cómo era la experiencia de Barcelona y tuvimos muy buena respuesta, nos dimos cuenta de que este es el lugar en el que podemos hacer más exitoso el ISE.

P: ¿Siente que el ISE es el sustituto del Mobile?

R: Somos diferentes del Mobile, no competimos, aunque ambos congresos están en el campo de la tecnología. Lo que ellos decidan hacer en el futuro no lo sabemos, pero lo que es seguro es que la ciudad va a beneficiarse de las dos ferias. Muy pocos de los visitantes van a solaparse, porque somos dos animales muy diferentes, aunque coincidiremos en hacer el congreso en febrero, un mes que es muy importante para las empresas porque es el inicio del año.

P: ¿Hasta cuándo tienen planeado hacer el ISE en Barcelona?

R: Nuestro plan es a largo plazo, siempre que la ciudad funcione para nosotros estaremos aquí, nuestra intención es estar aquí para siempre, pero necesitamos ver cómo funcionan al menos las dos primeras ediciones.

P: ¿El acuerdo es con Fira, o también con el Ayuntamiento y la Generalitat?

R: El acuerdo es con Fira, pero es evidente que un congreso tan grande no se puede hacer sin hablar también con la ciudad y con el Gobierno, porque es un congreso que impacta en la infraestructura. Nos reunimos con ellos desde el principio, también con la señora Colau. Lo que escuchamos en esas reuniones fue muy positivo.

P: ¿Es un congreso solo para profesionales o pretenden hacer algo también en la ciudad?

R: Absolutamente. Nuestra industria cubre toda el área del entretenimiento, y una de las cosas que discutimos para el futuro es hacer eventos de proyección de mapping en los edificios, y otros proyectos para hacer llegar a los ciudadanos de qué va el congreso. Aunque el evento es básicamente de negocios.

P: ¿Cómo ve el ecosistema de startup en Barcelona? ¿Fue una de las razones para trasladarse aquí?

R: Sí, de hecho, sí, porque tenemos una parte del evento que se dedica a las startup y otra que se discute sobre los “edificios inteligentes”, lo que tienen elementos conectados. Y Barcelona es una de las ciudades más “smart” del mundo, y esperemos poder ayudar a que lo sea más.

P: En Barcelona se está trabajando mucho por atraer empresas de perfil tecnológico, y últimamente han llegado algunas. ¿Cree que la presencia de este congreso en la ciudad animará a más compañías?

R: Sí, hemos visto como algunos de nuestros exhibidores han instalado aquí sus oficinas europeas, e ISE podría ayudar a impulsar esta economía. No sé si será la causa principal, pero esperamos poder ayudar.

P: ¿Le preocupa la situación política en Cataluña?

R: Estas cosas pasan, y nosotros no nos involucramos en política. No sé lo que pasará, creo honestamente que se llegará a una solución de alguna forma y que no afectará para nada a nuestra llegada.