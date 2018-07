Las hijas del exmilitar acusado de envenenar a su mujer niegan que fuera un suicidio

Las hijas del militar jubilado acusado de intentar envenenar a su mujer y fingir que ambos se habían suicidado han negado este lunes durante su declaración ante la Audiencia Provincial de Madrid que su madre quisiera quitarse la vida y han afirmado que su padre quería matarla después de años de maltrato físico y psicológico. Además, las hijas han añadido que tanto su madre como ellas habían sido maltratadas física y psicológicamente por su padre y que su madre, que vivía en una situación de sumisión completa, nunca le denunció por miedo a las represalias. La fiscalía, que acusa al exmilitar Antonio P.R. de un delito de asesinato en grado de tentativa con agravante de parentesco, pide una pena de 14 años y 11 meses de prisión.

El acusado, que se encuentra en prisión provisional desde el 18 de febrero de 2017, intentó envenenar a su mujer el 3 de febrero de ese año con una cantidad no determinada de Lorazepan —fármaco que se utiliza comúnmente contra los trastornos de ansiedad— "con ánimo de causarle la muerte". El presunto asesino se valió del estado de su mujer, con Alzheimer esclerosis múltiple, para suministrarle dicha sustancia. Después, el acusado intentó simular una apariencia de "suicidio concertado" para hacer creer que ambos habían decidido quitarse la vida con la ingesta de pastillas. Tras el suceso, una de las hijas encontró a la víctima en el domicilio y llamó al Samur, que logró salvar la vida de la mujer.

El detenido ha defendido ante el juez su inocencia asegurando que la idea del suicidio partió de su mujer, con la que llevaba casado 50 años, meses antes del incidente. "No quería seguir viviendo de ese modo", ha justificado el presunto asesino ante el juez. Según su versión, asumió la voluntad de la víctima y ambos decidieron dejar una nota firmada y "abandonar este mundo para siempre" con la ingesta masiva de la medicación que la mujer tomaba para tratar su enfermedad, dos cajas cada unos.

"Mi mujer me decía que pusiese en la nota que se quería morir y que quería que la quemasen. Después de tomar las pastillas, nos dimos un beso y me dijo: 'Lo que Dios ha unido que no lo desuna", ha relatado el procesado, que añadió que ambos eran "conscientes de lo que hacían".