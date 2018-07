15 años de pasión por el cine y la cultura oriental

“Si estos días en Vic os encontráis a gente que va con máscaras, armas y vestidos de forma aparatosa, no os asustéis, es todo ficción”. Los personajes del filme infantil Heroes Unitese pasearán con sus disfraces de superhéroe por los espacios y comercios de la comarca de Osona como parte de una de las actividades que organiza el Festival Nits de cinema oriental desde hoy hasta el 22 de julio, explica su director, Quim Crusellas. Además, se llevarán a cabo conciertos, conferencias, muestras de artes marciales, teatro de sombras y cata de sake, entre muchas otras propuestas, para completar el visionado de los 31 filmes producidos en China, Japón, Tailandia, Camboya y la India que propone el festival en su 15 edición.

Para celebrar su aniversario, el certamen rinde homenaje al cineasta Stephen Show con la proyección de Shaolin Soccer, la primera película que se pudo ver en la primera edición en el año 2004, y la presentación del libro de la Biblioteca FesNits Stephen Show! El cine espectáculo de Stephen. Durante este tiempo, el festival “se ha posicionado como un evento de cine asiático en Europa y ya está prácticamente consolidado”, afirma la Regidora de Cultura del Ayuntamiento de Vic, Susagna Roura, que también aplaude “la cohesión y la integración con la cultura oriental” que promueve.

El festival presenta una lista de superproducciones para todos los públicos: Monster Hunt 2, que es en palabras de Crusellas “la gran película asiática del año”; la coproducción de Hong Kong y la Xina The Golden Monk; la tailandesa Bad Genius; y Baaghhi 2, “una versión india de Rambo”. Esta selección se combina con películas independientes, “más arriesgadas y de un cine menos comercial, pero con un gran interés artístico”. Dentro de este ámbito, Crusellas destaca el nuevo thriller chino, que “está de enhorabuena” gracias a su alta calidad artística y por su crítica hacia las cuestiones del país. “Nos ha costado mucho elegir”, afirma, aunque ha destacado dos: The Looming Storm, que se adentra en una compañía metalúrgica para resolver un crimen, y The Wrath of Silence, que trata sobre la corrupción de una gran empresa minera.

Pero no todo es acción. También se pueden ver producciones que se incluyen en el género del realismo mágico. Namiya es la última película protagonizada por Jackie Chan, una historia que viaja al pasado de la mano de un grupo de adolescentes, mientras When Sun Meets Moon sumerge al espectador en un cuento de amor atemporal en el Hong Kong de los años 90. El manga japonés tampoco podía faltar, para fusionarse con otros géneros e incorporar la imagen real, como pasa en la comedia romántica Tremble All You Want, que rompe los estereotipos de género con un lenguaje cercano al anime, o Reon, un funny-manga lleno de situaciones extravagantes y equívocos.

El documental gana terreno este año con cuatro producciones. Algunos tienen una vinculación más social como Ironhead o The Cambodian Space Project: Not Easy Rock’n’Roll. En cambio, los otros dos son “pequeñas joyas cinematográficas que reflexionan sobre el propio cine” como A Foley Artist o Top Knot Detective. Ironhead es la versión seria y dramática de la cómica Shaolin Soccer, ya que documenta la dureza extrema con la que se entrenan a los alumnos para jugar a futbol y convertir a China en una superpotencia de este deporte.

La programación también incluye una sección para los más pequeños y otra dedicada a los cortometrajes, incluidos en el festival desde hace 3 años, que vinculan occidente y oriente. La clausura del festival reivindica la cultura con un último filme, Fist and Faith que evoca las batallas entre los estudiantes chinos y japoneses durante la ocupación japonesa de Manchuria.