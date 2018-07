La actriz Leticia Dolera será la pregonera de La Mercè

La actriz, directora y escritora Leticia Dolera será la pregonera de La Mercè, la fiesta mayor de Barcelona. Nacida en la capital catalana hace 37 años, Dolera se ha significado entre las voces feministas y fue la primera actriz española en contar, al estallar la campaña #MeToo, dos situaciones en que fue víctima de abusos sexuales durante su carrera profesional. Colau también ha elegido a una mujer como autora del cartel de La Mercè. Es la ilustradora Sonia Pulido, en una edición que cuenta con Lisboa como ciudad invitada.

El año pasado Dolera protagonizó la campaña contra la violencia machista No es no del gobierno de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y este año ha publicado Morder la manzana: la revolución será feminista o no será. Un libro que, ha explicado, le hubiera gustado leer de joven y que en Barcelona presentó la semana pasada. La elección de este año coincide con un punto de inflexión en la historia del feminismo como fue la exitosa huelga del 8 de marzo.

Dolera es la cuarta pregonera de La Mercè elegida por el equipo de la alcaldesa Ada Colau, que en los anteriores años de su mandato eligió al cómico Andreu Buenafuente, el escritor Javier Pérez Andújar y la filósofa Marina Garcés.

La actriz barcelonesa, que se hizo popular por su participación en series como Al salir de clase, Los Serrano u Hospital Central, ha participado también en éxitos cinematográficos como El otro lado de la cama o la tercera entrega de REC. Muy activa en las redes sociales, donde se define como “Actriz, directora, feminista y mata-zombies profesional, con una habitación propia”, tiene 140.000 seguidores en twitter y 156.000 en instagram.