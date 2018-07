La Comunidad contratará a 800 nuevos profesores

El próximo curso la Comunidad de Madrid contará con 800 nuevos profesores de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, según aprobó ayer el Consejo de Gobierno. La medida implica una inversión de 31,5 millones y supone continuar cumpliendo con el acuerdo sectorial alcanzado con los sindicatos en enero, informa el Gobierno regional en un comunicado.

Una afirmación que rechaza Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO de Madrid. “Esto no es así, esos contratos ya aparecían en los presupuestos de la Comunidad de este año (aprobados el 21 de diciembre de 2017) y nuestro acuerdo se firmó en enero de este año, son cuestiones diferentes”, aclara Galvín.

La sindicalista no entiende el empeño del Gobierno regional por mantener esa afirmación. “Ayer (por el lunes) mantuvimos una reunión y les indicamos que al paso que se va es imposible que se cumpla el acuerdo que firmamos con Cristina Cifuentes”. También reprocha al actual presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que no cumplan con el punto del convenio en el que se comprometían a pagar los meses de verano a los interinos que hubieran trabajado siete meses, dos menos que lo que se exigía con anterioridad. “Hay profesores que han empezado a recibir cartas comunicándoles que no les corresponde, es como si quisieran volver a un clima de enfrentamiento”, critica Galvín. La Comunidad de Madrid asegura, por su parte, que van a cumplir con ello, lo que supondrá una inversión de 5,8 millones de euros.

A pesar de las dudas de CC OO, el Ejecutivo regional sostiene que la nueva plantilla se suma a otras tres contrataciones consecutivas realizadas desde que comenzó la legislatura, con un total de 1.621 docentes. Lo que implica la contratación de un total de 2.800 nuevos docentes entre 2017 y 2021 y supondrá el cumplimiento de lo convenido con los sindicatos, concretan.

De los 800 profesores, 287 se destinarán a Educación Infantil y Primaria y 513 a Secundaria. "Una parte importante de ellos, estarán destinados a aumentar el número de efectivos de atención a la diversidad en las aulas de Transtornos Generales del Desarrollo (TGD)", añade el comunicado del Gobierno regional.