Comunidad y Ayuntamiento se culpan mutuamente del retraso en la construcción de seis colegios

El Gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que varios distritos de la capital continúan a la espera, "en algunos casos más de dos años", a que el Ayuntamiento de Madrid acepte las solicitudes para ceder terreno para que el Ejecutivo regional pueda comenzar a construir seis centros educativos previstos, cinco institutos y un colegio. Las obras de estos futuros centros, según fuentes de la Consejería de Educación, ya están presupuestadas en el proyecto de inversiones del Ejecutivo regional y "la demora" afecta a seis barrios de Madrid. “Nosotros estamos cumpliendo con las familias y el Ayuntamiento no hace nada”, explica un portavoz de la consejería. Fuentes municipales justifican que la cesión ya se ha hecho, a pesar de que es un trámite que "lleva su tiempo".

La ley establece que los Gobiernos autonómicos son los que tienen la competencia de construir y equipar centros educativos, pero son los ayuntamientos los que deben ceder el terreno para edificarlos —parcelas urbanizables de unos 14.000 metros cuadrados en el caso de los colegios y unos 20.000 para los institutos—. La Comunidad denuncia “la pasividad” y “las trabas” del Consistorio para la adjudicación de los terrenos, lo que, en su opinión “impide la posibilidad de la escolarización” de los madrileños. Pese a que varias de las concesiones ya se realizaron, la Comunidad ve que algunas no cubren todas las necesidades: de tamaño y de cercanía, entre otras. Desde julio de 2015, se han solicitado 11 parcelas y, según la Comunidad, solo se han aceptado cinco.

De los seis centros a los que hace alusión la consejería de educación, tres esperan una parcela: el IES San Fermín en Usera, el IES San Blas en Las Rejas y el IES Juan Ramón Jiménez, este último con motivos de ampliación. En el CEIP en Arganzuela, "la parcela ofrecida está alejada" de los hogares de las familias y "piden una alternativa". En el IES Aravaca, la parcela que le ofreció el Ayuntamiento se subdivide en tres "pequeñas" con una zona verde en el medio y, según la Comunidad, "se debe tramitar una reordenación urbanística mediante un plan especial para poder construir y que solicitó en marzo de 2017".

El IES Montecarmelo pide que le cambien la parcela que el Consistorio le adjudicó en 2016 porque tiene 15 metros de desnivel y, según justifica la Comunidad, "hace inviable la realización del proyecto por las dificultades del terreno y por los problemas de accesibilidad". El Gobierno municipal ha ofrecido una parcela en Arroyofresno, pero "no es del agrado" de la Plataforma por la Educación Pública de Montecarmelo al no estar en el barrio, según fuentes de la consejería.

La Concejalía de Urbanismo afirma que en varios de esos casos "quieren que les den otras parcelas, simplemente, porque no le gustan" y que la tramitación de la adjudicación de parcelas es, en ocasiones, lenta porque se tiene que cumplir la legislación. "No es salir a la calle y decir: 'esta me gusta'. El terreno tiene que cumplir una serie de condiciones legales", justifica una portavoz municipal.