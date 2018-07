Puigdemont pide al Govern las prerrogativas de expresident salvo el sueldo

Carles Puigdemont ha solicitado al Govern de Quim Torra que le otorgue las prerrogativas que le corresponden por ley como expresidente de la Generalitat, según ha avanzado Rac1 y confirmado este diario. El expresident ha solicitado que se le concedan las partidas para sufragar una oficina con tres trabajadores, un chófer y coche oficial y servicios de seguridad. La solicitud excluye la petición de salario al ser incompatible que un expresident pueda percibir dos salarios públicos. Puigdemont cobra actualmente su asignación como diputado.

La propuesta formal se realizó el pasado 22 de junio, un mes después de que Quim Torra fuera investido en el cargo. Los expresidentes de la Generalitat tienen derecho a esos privilegios pero Puigdemont renunció a ellos al considerar que Mariano Rajoy no estaba legitimado para destituirlo del cargo. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, podría inhabilitar ahora a los políticos encarcelados que perderían por tanto su escaño y su facultad de recibir ingresos.

Miembros del Govern sostienen que el departamento de Presidencia está valorando ahora la solicitud. Puigdemont reside en Alemania y está a la espera de que los tribuales de ese país decidan si dan luz verde o no al proceso de extradición. El expresident siempre ha expresado su deseo de establecerse en Bélgica.

La ley 6/2003 del Estatuto de los expresidentes, aprobada en el último Govern de Jordi Pujol, establece que la Generalitat debe amparar a los exmáximos dirigentes de la institución con una asignación mensual del 80 % de su retribución cuando eran presidentes por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han estado en el cargo y, como mínimo, por una legislatura y de un salario vitalicio a partir de 65 años. La ley instaba al Govern a regular el soporte y el decreto que lo desarrolló -la oficina, los tres empleados, un chófer y la seguridad- se concretó agosto de ese años. La norma sí que apunta que la asignación como expresidente es incompatible con el ejercicio de un cargo público, razón por la cual Puigdemont no ha pedido la retribución porque es diputado autonómico. Puigdemont fue destituido en aplicación del 155 a finales de octubre, cuando huyó a Bélgica, pero en ese momento no lo aceptó porque entendió que no podía cesar por este mecanismo.