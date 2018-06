El director general del Sabadell destaca en Valencia la "buena salud" del sistema financiero

El director general del Banco Sabadell, Carlos Ventura, ha destacado este martes la "buena salud" del sistema financiero español. "La banca española es muy solvente, tiene ganas y posibilidades de invertir. De hecho, en el futuro, la financiación a las empresas tenderá a ser una ventaja y no un obstáculo", ha señalado Ventura durante la jornada Paco Pons-Comunidad Valenciana 2022, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y PricewaterhouseCoopers (PWC).

Ventura, que ha ofrecido la conferencia La financiación y la competitividad empresarial, ha resaltado que el precio del dinero es en la actualidad "anormalmente bajo" con un tipo de interés del euríbor negativo, aunque ha vaticinado que en el futuro se tenderá a una normalización de los tipos progresiva, hasta que vuelvan a ser positivos en 2020. El dirigente de la entidad financiera ha explicado que para que las empresas sean competitivas hay que fijarse en cinco elementos: su tamaño, la innovación, la formación, la regulación administrativa y los costes energéticos.

La jornada Paco Pons-Comunidad Valenciana 2022 ha abordado la innovación como palanca de desarrollo social y empresarial, de mejora en la gestión y de lanzamiento de nuevos modelos de negocio. “Paco Pons sustentaba su acción en tres grandes líneas: pensar en grande, tener un norte y otear el horizonte. Pensar en el medio y largo plazo no solo es necesario, sino imprescindible para asegurar la perdurabilidad y el liderazgo de las empresas”, ha destacado la vicepresidenta de AVE, Agnès Noguera, durante la presentación de la jornada. Para Íñigo Parra, presidente de APD, la empresa es el eje del desarrollo. "Sin fábricas, sin empleo, no hay innovación, no hay avance como sociedad”, ha apuntado.

La ponencia de la jornada ha correspondido al catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona, Antón Costas. “La competitividad y el crecimiento económico no se puede entender sin un contrato social que asegure un progreso que permita una sociedad más libre, justa, con sentido democrático y equitativa”, ha asegurado. Para Costas, la crisis económica ha provocado más desigualdad. “Se ha roto una parte del contrato social por lo que no puede sorprendernos que surjan movimientos antisistema, contrarios a la Unión Europea, o proteccionistas”, ha apuntado.