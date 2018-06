Fulgencio dice que la futura financiación no puede hacerse con prisas y sin consenso

El nuevo delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha asegurado este martes durante la toma de posesión de su cargo que el cambio del modelo de financiación autonómica es necesario porque perjudica los intereses valencianos pero ha insistido en que el acuerdo "debe ser fruto de un análisis profundo, un acuerdo amplio y no de la precipitación”. “Las prisas y la falta de consenso sólo nos pueden llevar a repetir errores no deseados”, ha manifestado el delegado.

Fulgencio ha accedido formalmente al cargo en el Paraninfo de La Nau en Valencia ante una nutrida representación política valenciana en la que no estaba el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que se encuentra de viaje institucional a Bruselas. "El presidente ha estado excelentemente representado por su dos de sus consejeros", ha manifestado Fulgencio.

"No hay ninguna ausencia, se han dado los problemas de agenda resultantes de una moción de censura a mitad de legislatura. Desde el primer momento, los dos gabinetes han tratado de buscar una fecha pero no ha sido posible porque el presidente está de viaje a Bruselas. Han sido días de mucha actividad y no ha habido ocasión", ha respondido el nuevo delegado, quien ha confirmado que todavía no se han nombrado nuevos subdelegados provinciales en la Comunidad Valenciana.

Fulgencio toma posesión del cargo cuando acaba de abrirse un expediente disciplinario a funcionarios de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, investigados por presuntas irregularidades y que "ha supuesto la suspensión de empleo y sueldo, por la gravedad de los hechos".

Así lo ha manifestado ante los medios, tras su acto de toma de posesión en València, preguntado por la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 1 de Castellón a dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno por presunta falsificación de facturas.

El montante puede alcanzar un valor de hasta un millón de euros y la investigación se centra por ahora en diez años de actividad de la institución.

Fulgencio ha explicado que se ha puesto en marcha una investigación interna "desde el primer momento", paralela a la judicial. "Se queda a la espera de la decisión judicial, que será la que condicionará la resolución del Ministerio", ha añadido.

Si bien el delegado no ha concretado el número de personas investigadas, ha remarcado que se trata de una "investigación que nace en el seno de la Subdelegación" y que los "funcionarios, en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando detectan esta situación hacen comprobaciones y, cuando tienen la sospecha de que pudiera haber alguna irregularidad, lo trasladan primero a la Secretaria General de la delegación, que lo traslada al Ministerio".

"A la vez, en paralelo, se da cuenta a la Fiscalía", ha detallado, antes de asegurar que "se ha actuado desde el primer momento con el rigor que procede". "Hay en este momento una investigación por parte del Juzgado y nuestra propia investigación, que está llevando a cabo la propia inspección financiera del Ministerio, desde el primer momento", ha clarificado.