El portavoz municipal del PP en Madrid llama a Pedro Sánchez “hortera de medio pelo venido a más”

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "hortera de medio pelo, pretencioso y venido a más" y ha criticado sus imágenes a bordo de un avión difundidas este domingo por La Moncloa.

Durante el Pleno municipal de la capital, el sucesor de Esperanza Aguirre ha pedido a Sánchez que "deje de pasearse por el mundo como un hortera de medio pelo, pretencioso, venido a más con esas gafas de sol", ya que "le pagamos para que defienda al jefe del Estado frente a las provocaciones del presidente de la Generalitat de Cataluña".

Según el concejal del PP, a Sánchez no se le paga para que "diga que cuando se pretende provocar al rey", en referencia a Quim Torra, "lo que hay es que tener un gesto de distensión". "No caben gestos de distensión con a quien, dos semanas antes de ser jefe de Gobierno, llamaba racista y xenófobo", ha agregado Martínez-Almeida. "Parece que no han cogido ustedes un avión en su vida", ha agregado el 'popular'.

Martínez-Almeida ha calificado además de "provocación" la consulta sobre monarquía o república celebrada el pasado fin de semana en Vallecas y en la que participó la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, a quien ha dicho que se le paga para que arregle problemas de los madrileños como atascos, contaminación o aparcamiento y no para votar en "patochadas".

La portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié, ha criticado que el PP se refiera al "estilismo" de Sánchez y se ha preguntado si Martínez-Almeida ha acudido al Pleno para presentarse como candidato del PP fuera de plazo. "Sus chascarrillos son bastante más antiguos que el Gobierno de Rajoy. Planteése modificar un poquito el tono porque de verdad sobra esta posición del PP como el partido de la crispación que es en lo que están ustedes permanentemente", ha agregado la portavoz socialista.

En su turno de réplica, el portavoz del PP ha cuestionado que Purificación Causapié acuse a su formación de llevar a cabo una "estrategia de la crispación" cuando han sido los socialistas quienes han llegado a la Presidencia del Gobierno con los votos de "los herederos de ETA y los independentistas catalanes".