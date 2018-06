Bastardos cuánticos de otra dimensión

Escena de la obra Afasians, The Last Conference.

Los afasians son una tribu procedente de otra dimensión (u otras dimensiones). En realidad, el concepto de tribu no tiene mucho sentido allá de donde vienen, pero así podemos entendernos. Llegan al teatro Valle-Inclán, del Centro Dramático Nacional (CDN), a dar una conferencia que en realidad tampoco es una conferencia, pero utilizando esta etiqueta lo suyo es más fácil de explicar a los humanos.

“La física cuántica nos resulta muy difícil de entender, pero para los afasians es como una aspiradora. La música no la hacen con instrumentos musicales, sino con el sofá, y realizan algunos experimentos rituales para que los humanos entendáis cómo es su cultura”, explica el actor David Climent. Este extraño encuentro interdimensional se llama Afasians, The Last Conference, y se puede ver desde hoy hasta el domingo como fin de temporada del CDN.

El espectáculo nace de la unión de la compañía teatral loscorderos.sc (formada por Climent y Pablo Molinero) y el grupo de música Za! (cuyos componentes son Eduard Pou y Pau Rodríguez). Otro de los invitados es el célebre gato de Schrödinger, vivo y muerto a la vez, que se podrá “ver, tocar, abrazar y acariciar”. “Los afasians valoran el error y no el acierto, y el progreso por el progreso no vale nada para ellos”, apunta Molinero. “Consideran el yo algo muy antiguo, por eso prefieren utilizar el noyotros”. Su fin es ponernos frente al espejo como sociedad.

Hay, por tanto, grandes dosis de material científico, aunque sea deformado a voluntad por los artistas. “La ciencia es otra vertiente de la creatividad, y el arte debería mirar hacia ella”, opina Climent. “Nosotros también hacemos experimentos, aunque no sean empíricos como en la ciencia: lo nuestro es un campo de juego donde probar teorías imposibles”.

La compañía loscorderos.sc es conocida, precisamente, por intentar llegar al imposible físico y mental mediante piezas escénicas de bella extrañeza, en las que tratan de ecualizar en igualdad de condiciones los diferentes elementos que se pueden llevar a escena: movimiento, danza, texto, música, etcétera. Lo llaman “teatro bastardo” y lo mezclan con discursos surreales, rozando el absurdo y no pocas veces cercanos al humor. Una indefinición, entre el sueño, lo espiritual y la experiencia psicotrópica, que les ha costado no ser reconocidos del todo en ningún ámbito y estar un poco en el limbo de las disciplinas artísticas; eso sí, cosechando el respeto propio de una compañía de culto. El grupo Za!, quizás de ahí la sintonía, también se mueve en cierta indefinición musical: de la electrónica al jazz afrocubano, del posrock al dancehall jamaicano, del grunge al noise industrial.

La cuestión puede relacionarse con las recientes polémicas entre el llamado teatro de texto y las llamadas artes vivas, terreno en el que las creaciones de loscorderos.sc (otras de ellas son El cielo de los tristes, ULTRAinocencia y La banda del fin del mundo) podrían encuadrarse. “El teatro se ha basado durante muchísimo tiempo en la palabra”, dice Molinero, “pero hay otras formas de crear donde el eje central no tiene que ser la palabra: también se pueden decir cosas con el cuerpo, el sonido, el movimiento, la composición, lo visual”. De hecho, loscorderos.sc han sido tradicionalmente mejor acogidos en el mundo de la danza: “Porque es un ámbito menos pendiente de lo racional y tampoco le parece extraño que alguien se mueva y hable al mismo tiempo”, opina Molinero.

Tras 15 años de andadura teatral, tratan de mantener la compañía a flote, aunque tienen que embarcarse en otros proyectos paralelos. Climent ha estado integrado en diversos proyectos teatrales, y Molinero ha protagonizado (junto a Paco León) la muy exitosa serie de Movistar La peste. Está por ver si esa exposición al público mainstream televisivo consigue enderezar el camino underground de este peculiar y valioso dúo.