Tarragona llega a contrareloj al arranque de los Juegos Mediterráneos

“Nunca lo haría como ocurrencia personal, pero siempre he dicho que no tenemos que descartar nada”. Así respondió ayer la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la pregunta de si impulsará unos nuevos Juegos Olímpicos en Barcelona. Colau aclaró que sería muy diferente de la primera vez, porque no habría que construir ni transformar la ciudad. Y, en cualquier caso, habría que hacerlo con consenso. “Si es aprovechar lo que se ha hecho, ¿por qué no? ¿Que si se puede plantear? Se puede plantear. Ahora mismo no se está trabajando, si se hiciera, se necesitarçía complicidad con el mundo deportivo, los actores de la ciudad, las administraciones...”, afirmó durante una entrevista en Rac1.