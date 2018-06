Torra amaga con plantar al Rey en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo

Faltan tres días para la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona y la asistencia del presidente de la Generalitat aún no está confirmada. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado esta mañana en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán que la agenda de Quim Torra “aún no está cerrada” y han supeditado la asistencia a que Felipe VI “reflexione” sobre su posición hacia Cataluña. “No puede haber un encuentro protocolario con sonrisa y saludo de mano como hasta ahora. No podemos evitar recordar que el Rey avaló la violencia contra ciudadanos pacíficos el 1 de octubre”, ha considerado Artadi.

La portavoz ha enfatizado que la agenda podría cambiar en último momento, pero también ha insinuado que le gustaría un gesto de la Casa Real en la que se rectifique lo dicho por el Rey en su discurso del pasado 3 de octubre. “El agravio no es contra el Govern, es contra la gente que fue a votar”, ha insistido Artadi. Una desafección, ha recordado, que se ve reflejada en los estudios de opinión –el 60% de los catalanes valora con un 0 la Monarquía según el último CEO- y que a su parecer justifica hechos como que algunas poblaciones de Girona rechacen acoger los premios Princesa de Girona.

En su alocución tras las cargas policiales en el referéndum ilegal, el monarca criticó a la Generalitat: "Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado". El expresidente Carles Puigdemont pidió entonces una rectificación por parte de la Casa del Rey, pero esto nunca sucedió. Artadi ha explicado que tras la intervención del autogobierno y las elecciones del 21-D el panorama ha cambiado de manera radical y por tanto cree que Felipe VI puede “reflexionar” sobre el papel que quiere tener en Cataluña.

“Una institución que habría podido intermediar en un conflicto que existe decidió renunciar a ser el Rey de todos para tomar parte en un conflicto”, ha criticado Artadi. La inauguración no incluye ningún acto adicional o una cena. Sin embargo, la foto de Torra al lado del monarca es una imagen que el Govern mira con cautela. Al encuentro también asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Torra si irá mañana miércoles en la tarde a la inauguración de una de las instalaciones para los juegos.