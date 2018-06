El Parlament pide un informe jurídico antes de pagar las dietas a Puigdemont y tres diputados presos

Eduard Pujol, portavoz adjunto de Junts per Catalunya.

La Mesa del Parlament ha acordado este martes reclamar un informe jurídico a los letrados de la Cámara antes de acordar el pago de las dietas por viajes y desplazamientos a cuatro diputados electos de Junts per Catalunya: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull, así como el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez. El primero se encuentra en Alemania y los otros tres están en prisión preventiva.

La medida ha sido adoptada de manera unánime por la Mesa de la Cámara a propuesta del presidente, Roger Torrent. Junts per Catalunya razonaba en su escrito dirigido a la Mesa que la situación de los cuatro diputados era análoga a la de un parlamentario que se encuentra enfermo y no puede acudir a votar. Junts per Catalunya consideraba que se trataba de una "situación excepcional" y que como los cuatro diputados mantenían intactos sus derechos porque pueden votar por delegación, también era razonable que percibiesen esas dietas.

La indemnización por gastos de viaje y desplazamientos que correspondería a cada uno asciende a 28.239,64 euros anuales y es la máxima prevista cuando el lugar de residencia del parlamentario sea un municipio situado a una distancia de Barcelona superior a 191 kilómetros. Es un requisito que cumplen los cuatro diputados, pues el expresidente de la Generalitat se encuentra en Berlín, a la espera de lo que resuelva la justicia alemana, mientras que Turull, Rull y Sànchez están en cárceles de Madrid a la espera de juicio.

La decisión del pago de esas dietas corresponde adoptarla a la Mesa del Parlament, en la que el independentismo ocupa cuatro de los siete asientos. Sin embargo, es un tema en el que Junts per Catalunya y Esquerra tampoco defienden el mismo criterio, pues ERC también tienen dos diputados en prisión y no ha reclamado el pago de ese dinero: el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva.

El informe podría conocerse la próxima semana y para entonces puede haberse modificado la situación legal de los solicitantes de esas dietas por viajes y desplazamientos. Este lunes se celebró en el Tribunal Supremo la vista contra el auto de procesamiento dictado por el magistrado Pablo Llarena y todo indica que la Sala de Apelaciones confirmará la decisión. De ser así, y en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Turull, Rull y Sànchez quedarían suspendidos de sus funciones de diputados y, por tanto, no sería fácil defender el pago de esas cantidades.