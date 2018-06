Todos los partidos vascos piden que Treviño pertenezca a Álava pero discrepan en los pasos

Todos los grupos políticos representados en el Parlamento vasco han defendido hoy la integración del enclave burgalés de Treviño en Álava, aunque han discrepado sobre los pasos a dar para lograr ese objetivo, que van desde una consulta en el condado hasta la creación de un grupo de trabajo institucional.

EH Bildu ha impulsado de nuevo en el pleno del Parlamento vasco el debate sobre el futuro de Treviño, un enclave conformado por dos municipios, Treviño y La Puebla de Arganzón, en los que viven unos 2.000 vecinos, situado geográficamente en Álava, con una extensión de 222,6 kilómetros cuadrados y que está a 17 kilómetros de Vitoria y a unos 100 de Burgos.

El pleno ha aprobado finalmente una enmienda a la totalidad del PNV y PSE-EE, socios de coalición en el Gobierno Vasco, y el Parlamento ha pedido la creación de un grupo de trabajo con todas las instituciones implicadas que lleve a cabo una propuesta de resolución que incluya una ley orgánica para su aprobación en las Cortes que modifique los actuales límites territoriales para la incorporación de Treviño en Álava. Elkarrekin Podemos y el PP se han abstenido en esta votación mientras que EH Bildu ha votado en contra.

El Parlamento vasco ya intentó este camino el 18 de noviembre de 2014 cuando llevó al Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley que planteaba la anexión del condado pero que fue rechazada al votar en contra el PP y el grupo socialista.

El debate en la Cámara vasca de hoy se ha producido un día después de que el PNV haya anunciado que los alcaldes de los dos municipios del enclave de Treviño, Elena Ramírez y Roberto Ortiz, comparecerán el próximo 26 de junio en el Senado para exponer su posición a favor de la integración de este condado en Álava.

La moción original de EH Bildu ha sido rechazada. La coalición soberanista pedía a los gobiernos vascos, castellanoleonés y central que aceptaran la "voluntad libre y democráticamente decidida" por los habitantes de Treviño, que debería ser la "única condición" para decidir su futuro.

Asimismo han sido rechazada la enmienda de Elkarrekin Podemos, en la que se instaba al Gobierno central a convocar un referéndum legal y con garantías para que la ciudadanía de los dos ayuntamientos pueda manifestar de forma inequívoca su opinión sobre su incorporación a Álava. El PP tampoco ha logrado aprobar su enmienda en la que reclamaba diálogo, respeto estatutario y colaboración entre Euskadi y Castilla y León sobre la realidad del enclave.

Durante el debate, todos los grupos, incluido el PP vasco, que en este asunto discrepa de los populares de Castilla y León, han opinado que Treviño debería formar parte de la provincia alavesa. Sin embargo, EH Bildu ha apostado por el derecho a decidir de los treviñeses para que expresen a qué territorio quieren pertenecer y ha lamentado que políticamente esta zona no interese porque es rural, tiene pocos habitantes y no tiene votos. También ha acusado al PNV de no negociar el futuro de Treviño ni con el PP cuando acordó los presupuestos de 2018 ni con el PSOE cuando apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En la misma línea, Elkarrekin Podemos ha reclamado un referéndum y una ley orgánica para cambiar los límites territoriales y ha denunciado la discriminación que sufren los vecinos en los servicios básicos. El PNV y el PSE han dejado claro que una consulta no resolvería el problema porque la solución es articular una ley orgánica basada en el diálogo entre todas las administraciones implicadas. El PP también considera que el problema de Treviño se tiene que resolver desde el ámbito institucional. "Ojalá se den los pasos definitivos para su integración en Álava", ha insistido el popular Carmelo Barrio.