Marlaska respalda un traslado a prisiones de Cataluña de los políticos presos si así lo autoriza el juez

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha respaldado este jueves que se traslade a prisiones de Cataluña a los exconsejeros y líderes del proceso soberanista si así lo autoriza el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. "Cuando existe la posibilidad de que va a haber cinco o seis meses en los que una persona no va a ser requerida judicialmente, y siempre que conste la autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal más fácil", ha asegurado.

En declaraciones a Onda Cero, Grande-Marlaska ha recordado que Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior solo deciden directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia, y este no es el caso de Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas procesados y encarcelados provisionalmente, a la espera de juicio, por los delitos de rebelión, sedición o malversación. "Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judicial porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otro con 600 kilómetros de distancia", ha argumentado el ministro, rechazando que hoy por hoy la decisión sobre los exconsellers sea responsabilidad suya.

Asimismo ha considerado que "se podría y se debería evaluar" un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas que están en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero "siempre que el juez manifestara que no hay inconveniente".

Libertad condicional

Al mismo tiempo, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado ver con buenos ojos que se pueda decretar la libertad provisional para los líderes independentistas que se encuentran en prisiones de Madrid, una vez haya finalizado la instrucción de la causa. En todo caso, Iceta ha recordado que el margen de maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez es limitado y que la decisión final la tienen los jueces. "¿Por qué acabada la instrucción y hasta el juicio no se puede decretar una libertad provisional? Yo creo que es una opción que las personas afectadas deben solicitar y que los jueces deben valorar. La decisión al final es suya", apuntó en una entrevista este miércoles por la noche en 8TV.

Iceta ha reiterado sus críticas contra la prisión preventiva a la que están sometidos los exconsejeros catalanes y los líderes de las entidades independentistas. "La prisión preventiva debe ser un caso excepcional y en este caso nosotros no lo vemos", ha subrayado en una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio. El dirigente socialista ha abundado el caso de algunos exconsejeros que incluso han abandonado la política o han demostrado que no se van a fugar al extranjero. "Una persona que se ha presentado a declarar y que han renunciado a todo, ya se ve que no va a ver reiteración delictiva", ha incidido Iceta, en referencia a que el riesgo de fuga o de reiteración delictiva son uno de los argumentos que ha esgrimido el juez del Supremo Pablo Llarena para mantener la prisión preventiva.

El líder de los socialistas catalanes ha defendido que se pueda mantener a los políticos presos en cárceles de Madrid durante la fase de instrucción de la causa, que ya ha finalizado ya que Llarena ya emitió en marzo el auto de procesamiento contra ellos, un paso que cierra la fase de investigación. Ahora falta que este auto de procesamiento sea firme. Durante el tiempo que transcurra hasta el juicio y la sentencia, Iceta considera que se los podría poner en libertad condicional. "Ahora entramos en fases diferentes, así que los afectado podrían pedir un traslado", ha añadido.

No obstante, Iceta ha remarcado que el peso de la decisión recae en los jueces. "El Gobierno puede utilizar algunos mecanismos, pero dejando claro su respeto a la independencia judicial". Y ha asegurado que el Ejecutivo tiene el poder de decisión sobre el traslado de presos solo en el momento en que se está cumpliendo la condena, una vez haya una sentencia.