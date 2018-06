Munté propone “remontar” Barcelona y reivindica las listas unitarias

La alcaldable del PDeCAT por Barcelona, Neus Munté, ha expuesto este miércoles en el recinto del hospital de Sant Pau su proyecto de ciudad. La ex consejera de Presidencia del gobierno de la Generalitat y presidenta del PDeCAT ha reivindicado las listas unitarias, sin concretar cómo, se ha mostrado partidaria de “sobrepasar el perímetro de nuestro espacio político y de ambicionar un espacio ensanchado donde quepa todo el mundo a partir de su compromiso con Barcelona”.

Ha recordado que el PDeCAT ha participado en listas unitarias y ha evocado a Junts pel Sí y Junts per Catalunya y ha dicho que es necesario “evitar que una formación como Ciutadans contraria a los rasgos del país pueda tener mas opciones de alcanzar la alcaldía”. El logo del lema del acto, “Remontemos Barcelona” emplea la misma tipografía que los de las dos listas citadas. Munté no nombró al filósofo Jordi Graupera, que ha propuesto una lista unitaria del independentismo.

De hecho, en un discurso de 12 folios Munté no ha citado de forma explícita la independencia de Cataluña o la República y solo se ha referido al procés de forma tangencial, cuando, en un fragmento añadido a última hora, se ha referido a “una ciudad sin complejos capital de una realidad nacional que queremos plena, que acompaña los deseos del país”. “Barcelona no puede olvidar el 1 de octubre”, ha añadido.

A la alcaldable la ha presentado la ex consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, ante 800 personas de público, entre las que había los directivos del partido Marta Pascal y David Bonvehí, el ex alcalde Xavier Trias, de quien Munté ha reivindicado el legado como alcalde, concejales del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, el consejero de Interior Miquel Buch o el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el ex portavoz del Gobierno Francesc Homs. Entre el público también estaba el ex consejero y ex concejal Ferran Mascarell, que hace unas semanas se abrió a entrar en la batalla por Barcelona.